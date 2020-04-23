这些宝宝容易发烧，还不快注意！

虽然发烧很常见，但如果宝宝经常性发烧对其身体健康和智力发展有负面影响。所以，大家平时要注意做好预防宝宝发烧的工作。下面就告诉各位哪些宝宝最容易发烧。

1.衣服穿太多的宝宝

很多家长怕宝宝穿少会着凉，特别是老人照顾宝宝时，更会给他们穿很多衣服。但事与愿违，宝宝穿太多衣服反而容易感冒甚至发烧。这是因为孩子穿衣服多，容易出汗，使得内热蓄积，很容易引起感冒发烧。

建议家长应该根据气候、室温等来决定给宝宝穿多少衣服，并及时增减。一般，新生儿在室内比大人多穿一件。2、3个月大时在室内就可以和大人穿一样的衣服，在室内可以多加一件。再大一点的宝宝在室内可以比大人少穿一件，室外时和大人穿一样多。

2.不喜喝水的宝宝

很多宝宝喜欢喝饮料不喜欢喝水，如果经常喝饮料不仅会损伤牙齿的健康，也影响消化功能。而水参与人体的所有代谢，如果宝宝喝水少容易生病。

希望大家从小就要让宝宝养成爱喝白开水、主动喝水的习惯，不要让宝宝用饮料来代替白开水。

3.睡觉时间少的宝宝

现在很多家长习惯晚睡，使得宝宝也长期晚睡。如果宝宝长期睡眠不足不仅影响长个，还会降低身体的免疫力，使得宝宝容易感冒发烧。

作为家长，大家应树立榜样，养成良好的作息习惯，尽量不熬夜，确保宝宝睡眠充足。

4.吃很多的宝宝

很多家长认为宝宝吃的越多越好，甚至强迫宝宝多吃点。可事实上，宝宝吃太多不是好事，更不能强迫孩子多吃。要知道，宝宝脾胃功能不足，吃太多容易消化不良，一旦内热积蓄过多会引发发烧。宝宝日常饮食营养全面、均衡，能满足其身体发育所需即可。

5.运动少的宝宝

有些家长因为害怕宝宝受伤把“不要跑，不要走”挂嘴边，导致宝宝4、5岁了还不敢独立行走，走到哪都要大人牵着走，更不要撒开腿跑。

运动少的宝宝食量小，消化吸收能力要弱一些，免疫力也较低。想宝宝身体素质好不生病，大家应多带宝宝参加户外运动。

6.不喜欢洗手的宝宝

俗话说的好，“病从口入”。如果宝宝没有养成良好卫生习惯，容易感染病菌，特别是感冒发烧的高发季节。

正确洗手是预防各种交叉感染的最好的方法。大家可要教会宝宝正确的洗手方法，并让他养成饭前、便后、手脏时洗手的习惯。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)