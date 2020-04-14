BB不肯喝药，可以把药放到奶粉里吗？

对很多家长来说，给宝宝喂药真、的、太、难、了！于是乎，有的妈妈就想出了一招，把药放到奶粉里不就行了嘛？Emmmm，看上去很机智的亚子……其实并不合适哦，下面咱们就来讨论讨论这个问题~

将药放到奶粉里，真的不大好！

将药放到奶粉里，奶粉中的微量元素和药物中的成分会发生化学反应，生成无法被人体消化的新物质，不利于宝宝的身体健康。另外，奶粉中含有的离子有可能破坏某些药物，降低药物在血液中的浓度，不利于药效发挥，进而影响身体康复。此外，也不要放入以下几类食物中：

1.面条、粥等饭里

有的妈妈会将药片研磨成粉末，或者将胶囊掰开，混在面条、米粥等食物中哄宝宝吃。其实，这样做有很大的隐患：

第一，有的药物需空腹服用，特别是一些消化系统药物，比如止泻药、驱虫药等。如果这些药物混在食物里一起服用，会降低药效；

第二，不少肠溶片、缓控释片等一旦磨碎或掰开，药物会立即大量释放，使得毒性反应增加，不但会降低药效，还会给宝宝带来危险；

第三，有的药物制成胶囊，目的是掩盖难闻或刺激性的气味，不建议掰开。

2.蜂蜜、果汁、牛奶

△ 蜂蜜水

将药物混在蜂蜜水里给不满一岁的宝宝喝，这绝对不可取！蜂蜜容易被肉毒杆菌污染，而一岁以下宝宝肠道里的正常菌群无法抑制肉毒杆菌生成毒素，有中毒的风险。

一岁以上的宝宝吃药后，可以考虑给他喝一点蜂蜜水，但不能太甜。宝宝味觉功能还没有发育成熟，太早喝太甜的饮品并不好。

△ 果汁

用果汁送服药物，果汁中的某些成分有可能会和药物成分结合成另一种物质，降低药效。

△ 牛奶

牛奶会影响一些抗生素活性，还会降低止泻药的药效。另外，用牛奶送服补铁药物，有可能导致铁沉淀，不利于身体健康。比如：“口服补液盐Ⅲ”如果混在牛奶里送服，牛奶中的镁、钙等矿物质有可能降低补液效果，甚至有可能会会加重腹泻的不适感。

总而言之，药物能不能混在其他食物中一起服用并没有统一的答案。有的药物可以混，有的药物不能混，因此，大家不要随意采用混合喂药法。

因为我们并不清楚哪些药物混合后会影响药效，也不知道哪些药物需要空腹吃，所以给宝宝喂药前要好好看说明书，或者在医生指导下喂药。

TIPS：最好不要用奶瓶喂药

大家最好不要用奶瓶给宝宝喂药，特别是不满三个月的小宝宝。用奶瓶喂药会给宝宝带来不好的体验，有可能让宝宝不愿意喝奶。可以试试汤匙喂药，如果宝宝不会吞咽，可以使用滴管和针筒。

宝宝不愿意吃药，肿么办

那就没有什么办法解决这一难题吗？别急，以下方法或许能帮到你：

1.选对药品剂型

药品有很多种剂型，比如片剂、胶囊、水剂、栓剂等等。大家在挑选时要注意两点：

☛ 优选选择果味剂型药品

比如果味泡腾剂，既好玩又好喝，很容易被宝宝接受。但大家请注意，泡腾剂千万不能让宝宝直接吞服！

☛ 最好不要选胶囊

胶囊有可能粘在口腔内壁或食管上，让宝宝感到不舒服，又难以下咽。

2.考虑搭配葡萄糖

药苦，宝宝坚决不肯吃，可以考虑给他喝一点葡萄糖水。不过有三点需要提醒大家注意：

* 甜味要适宜，保持淡淡甜味既可。

* 别喝太多，以免影响药效。宝宝吃药后喝一两口葡萄糖水，把药成功送服就可以了。

* 喝完后马上漱口，保持口腔清洁，以免残留的糖分附在牙齿表面，造成龋齿。

3.备好喂药工具，get喂药技巧

☛ 喂药工具

喂药滴管、医用注射器（不含针头）、带刻度的喂药勺、针筒形喂药器等。

☛ 喂药技巧

一般来说，给宝宝喂水剂药物比较容易。下面给大家详细说说如何给宝宝喂药。

月龄较小的宝宝：抬起宝宝的上半身或者保持坐姿，从宝宝嘴角处把喂药器伸进口中，绕过舌头把药挤在舌根下或者牙龈外侧。请注意，挤出药物时要匀速，千万不可“喷射”。

月龄较大的宝宝：让宝宝抬头，脸偏向一侧，接着将喂药勺伸到舌根处，把舌根轻轻压住让宝宝把药物吞下去。吞下药后，再将勺子取出。

4.及时鼓励引导

宝宝不肯吃药，如果是大一点的宝宝，可以跟他讲道理，比如生病了不舒服，就没精神和小伙伴一起玩耍，还会把病传染给小伙伴。只有吃药战胜了病魔，才能和小伙伴一起开心玩耍。

有的大宝宝自己会用勺子了，大家可以鼓励他自己吃药。你可以告诉他，现在你的肚子里有很多小怪兽，这个药就是超人，它可以帮助你打败这些讨厌的怪兽，让你变得强壮！

另外，大家在日常生活中不要用吃药吓唬宝宝。比如，这两天天气又变冷了，宝宝习惯穿得轻巧，自然又不肯多穿衣服了，有的妈妈就会说这样会生病，还拿药吓唬宝宝。这样做肯定是不对的，会使宝宝对药物产生恐惧心理，以后给他喂药会越来越困难。

最后别忘了，宝宝吃药后，大家要及时表扬哦，要夸孩子乖巧、勇敢！

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