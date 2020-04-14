什么是吮吸反射？现在知道还不晚

新生儿出生时有几个重要的反射，帮助他们度过最初的几个星期和几个月的生活。这些反射是自发的或作为对不同动作的反应而产生的非自主运动。例如，当婴儿的嘴触到乳房时，就会产生吸吮反射。当受到刺激时，婴儿会开始吸吮，这有助于哺乳或奶瓶喂养。请继续阅读，了解吸吮反射及其发展和其他反射。

吸吮反射是什么时候形成的?

当宝宝还在子宫中时，吮吸反射就产生了。它最早出现在孕32周，通常在怀孕的第36周完全发育。你甚至可以在例行的超声波检查中看到这种反射。一些 宝宝会吮吸拇指或拳头，表明这一重要的能力正在发展。

一些早产儿在出生时可能没有很强的吸吮反射，也可能没有足够的耐力来完成整个喂食过程。别担心，他们大概需要几周的时间来协调吮吸和吞咽。

吸吮反射和喂养

当把乳头或是奶嘴放入婴儿的嘴里时，他们会自动开始吮吸。在母乳喂养的时候，宝宝会把嘴唇放在乳晕上，用嘴挤压乳头。他们在喝奶瓶时也会采取类似的动作。

还有另一种反射，伴随着吸吮称为觅食反射。轻擦婴儿面颊，他们会自动转头寻找乳头或奶嘴。虽然这两种反射是相关的，但它们有不同的目的。觅食反射帮助婴儿找到奶源。吸吮帮助宝宝提取营养。

如何测试婴儿的吸吮反射？

大家可以将奶嘴、干净的手指放在宝宝嘴巴周围。如果反射已发育完全，宝宝应该用嘴唇锁定，然后有节奏地挤压舌头和上颚。由于吸吮反射对摄食很重要，这种反射缺陷会导致营养不良。

护理问题和寻求帮助

对早产儿甚至新生儿来说，吮吸和呼吸是很困难的。因此，并不是所有的婴儿都掌握这项技能，至少一开始是这样。但请放心，婴儿通过练习可以掌握这些技能。

☛ 袋鼠式护理。给宝宝足够的肌肤接触，这可以帮助宝宝保暖，甚至可以刺激生产母乳。

☛ 唤醒喂奶。一些特殊情况下，比如特别困倦的新生儿，我们可能需要唤醒喂奶。

☛ 促进射乳反射。这么做可以促进乳汁流动，使宝宝更容易吮吸。你可以通过按摩，或者热敷来让乳汁流动起来。

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