做到这些，让娃远离流感的魔爪

小儿感冒是一种常见的疾病。也叫急性上呼吸道感染，简称“上感”。如果孩子患了这种疾病，往往咽喉和鼻子等会不舒服。那么，有什么方法可以预防孩子患流感吗?下面就给您支招。

1.鼓励宝宝多喝白开水

平时，家长们应该多给宝宝喝白开水，而不是不含糖饮料。宝宝多喝水可以让口腔粘膜保持湿润，促进机体的新陈代谢，有助预防感冒。

2.多通风，保持室内空气新鲜

居室环境也影响宝宝的身体健康。如果经常门窗密闭，那么室内的病菌密度就会增加，宝宝更容易患呼吸道感染。为了孩子的健康，建议多开窗通风，保持室内空气新鲜，这样孩子患感冒的几率就大大降低了。

3.感冒流行期，尽量不带宝宝出门

感冒流行期，病毒传染性比较强，如果家长这个时候带宝宝出门，那么宝宝容易被病菌纠缠上。所以，在感冒流行期尽量不要带宝宝出门，尤其是别去人多的公共场所。如果家里有人感冒，那么注意和宝宝保持距离，不要直接接触。

4.全家洗手很重要

人的手上很容易沾染病菌，特别是宝宝，因为他们喜欢到处乱摸。而且病菌在手上存活的时间比较长，可达到70个小时。想要宝宝远离感冒，要培养宝宝养成良好的卫生习惯，包括饭前、便后洗手，另外大人外出回家或抱宝宝前宝宝先洗手。

5.饮食要均衡

这一点也非常重要，是健康的基础。建议大家及时给宝宝添加辅食；不要让宝宝养成偏食、挑食的坏习惯；确保宝宝日常肉、鱼、蛋、蔬果等均衡摄取少吃油炸、煎烤食物。

6.生活有规律

保持良好情绪、作息规律、睡眠充足等有助于激发机体免疫系统的活力，提高免疫力，让宝宝少生病。

7.注射流感疫苗

宝宝如果及时注射了流感疫苗，那么患流行性感冒的几率就会降低。一般来说在冬春、秋冬换季时是流感高发期，可以在流感流行前两个月注射疫苗。这里提醒大家，流感疫苗并不是终身有效，需要每年接种1次哦~

另外，适度的运动以及积极治疗宝宝的慢性感染病灶也可以预防宝宝患感冒。如果家长们想增强宝宝的免疫力，降低宝宝患流感的几率，那么上面那些小妙招都要用起来!

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