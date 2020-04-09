养娃小知识：小北鼻一天拉几次，才算正常？

宝宝出生后，有多少妈妈开始沉迷于对粑粑的研究？！说起来，粑粑还真是宝宝身体的晴雨表，确实需要家长们去耐心观察，机智地找出问题。

这不，最近群里妈妈们就开始讨论起“宝宝一天拉几次”的话题了。真的是每个娃都有自己的特色哇，有的一天好几次，有的几天才拉一次。妈妈们普遍担心，这拉的多了怕是着凉腹泻，拉的少了又怕是便秘，那么，宝宝究竟一天拉几次是正常的呢？今天，我们就一起来研究研究：

是什么在影响宝宝的排便规律？

宝宝的大便次数通常与饮食结构、月龄有关。

比如新生宝宝如果是母乳喂养，一天十次大便都是正常现象。要知道宝宝的肠胃正在发育中，是不用成人的标准哦~

此外，除了要考虑月龄外，还要考虑宝宝是母乳喂养还是奶粉喂养。

1.母乳喂养的宝宝

宝宝是母乳喂养，通常每天大便一到两次，次数上不要太纠结，一次是正常的，八次也正常。

如果宝宝只是偶尔排便使劲或者单纯地排便时间间隔变长，通常是正常现象，大家就无需担心。只要宝宝精神好，饮食和睡眠正常就没有问题。

2.奶粉喂养的宝宝

宝宝是奶粉喂养，大便通常呈条状或糊状，颜色为棕黄色或浅黄色。如果大便是绿色凝乳状或糊状，也不用紧张，这也是正常的。

一般而言，宝宝刚开始每天大便在1-4次之间，甚至有可能更多。不过随着宝宝慢慢长大，排便次数可能降到1-2次之间，甚至有的宝宝两三天才排便一次。出现这种差异主要和奶粉配方有关，只要宝宝大便性状正常，大家就没有必要担心。

此外，母乳喂养的宝宝大便较软，很少会便秘，而奶粉喂养的宝宝由于奶粉配方、冲调不当等原因，有可能会发生便秘。不过等宝宝开始吃辅食后，大便次数会减少，通常情况下，宝宝一岁后每天大便一次左右。

要耐心观察宝宝的生长发育状态

每个宝宝的大便次数都不同，即使宝宝月龄相同、饮食结构相似，大便份量和次数也不一定相同。

有的妈妈看到宝宝大便时很难受，小脸憋得红彤彤的，就认为宝宝便秘了，其实这是因为宝宝神经系统发育还不完善，不能很好地控制四肢运动导致，多发生于2个月左右。

还有的妈妈发现宝宝排便时很用劲，但大便是松软的，这也不是便秘。宝宝控制肛门括约肌的能力较差，就会出现这种情况，等宝宝长大后，这种现象就会消失。

因此，不管宝宝是吃母乳还是吃奶粉，大家更应关注他的生长发育情况和情绪状态，而不是只观察大便次数的多少。只要宝宝发育正常，没有腹泻、呕吐、发烧等症状，且活泼好动精神状态好，就不用太担心。

最后，跟大家说说关于宝宝便便颜色里的学问：

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