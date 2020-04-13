宝宝哭闹要干预吗？专家：最好放手

当宝宝放声大哭时，别急着抱他们，这绝不是狠心，这是对宝宝们最好的爱。依据英国华威大学学者在《儿童心理学和精神病学杂志》上发表研究称，让新生儿到18月个大的婴儿“放声大哭”不会对他们的发育和依恋关系产生影响。据有效数据进一步统计证明到婴儿18个月的时候会哭得更少，哭闹持续时间变得更短。

很早以前，父母们及各大育儿网站对这个问题的讨论了长达数十年：当婴儿大哭的时候是否需要第一时间及时干预?

不干预宝宝哭闹，不影响其发育和依恋关系

研究人员对178名婴儿和他们的父母进行了为期长达18个月的跟踪式调查，在此期间反复分析了当婴儿哭闹时父母采取的干预措施。父母的干预程度测定取自他们在婴儿3、6和18个月时候出具的报告，孩子的哭闹时间和频率以及母亲与孩子互动的敏感度(对其录像并评分)则在孩子3和18个月时候测得。

在婴儿18个月大时，研究人员使用了一种黄金标准的实验程序——“陌生情境测试”(strange situation test)评估了孩子和父母间的依赖程度。行为发育通过直接观察孩子与母亲玩耍时的行为、18个月时的心理学家评估和家长报告问卷确定，父母的干预时机对18个月大的婴儿的发育几乎没有影响。

事实上，当婴儿3个月大的时候，不在哭闹时进行干预，会使这些孩子在18个月大的时候哭闹时间更短。父母和孩子之间的依赖关系也不会受到丝毫影响。

及时放手，让宝宝有机会学会自我调节

这项研究显示，父母中有三分之二的人会在婴儿刚出生时立即对其哭闹行为进行干预，但随着孩子长大，母亲会等一会儿看婴儿是否能平静下来，因此婴儿会逐渐学习自我调节。

领导这项研究的迪特尔沃尔克教授评论道：“我们必须给予父母和婴儿更多的信任。随着时间的推移，大多数父母会本能地适应并理解孩子的需求，当孩子哭泣时，他们会稍作等待，然后再进行干预，从而让孩子有机会学会自我调节。”

每位父母都爱自己的孩子，都极尽所能给他们最好的爱。所以当宝宝们大哭时、了解缘由不在第一时间干预、给予宝宝们足够的成长空间，放手让他们逐渐适应到形成习惯，宝宝们依然能感受到父母的爱，这样的放手是对他们最好的帮助，同时也是最好的爱。

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