小家伙咳不停怎么办？在家就能治！

生活中，孩子很容易患上感冒和咳嗽，对此妈妈们不用过于担心，因为经常和细菌对抗可以帮助孩子发展免疫系统，所以只要情况不严重，可以不做特殊治疗。而如果宝宝咳嗽剧烈或伴有其他严重症状，那么就要进行一些家庭治疗，当然治疗的主要目不是让孩子停止咳嗽，而是让他保持水分充足、放松和良好的睡眠。

1.盐水滴鼻液

大家可以在药房买到这些非处方的滴鼻剂，它可以帮助软化粘液并清除。注意使用的时候要先仔细看一下说明书，确保操作正确；如果宝宝鼻子过小无法使用滴鼻液，那么可以让他待在温暖的浴室里，空气中的水汽也可以清理鼻腔和软化粘液。

2.及时补充水分

当孩子生病的时候，保持水分尤其重要，因为在感冒咳嗽的时候，身体需要大量的水对抗疾病。可以给宝宝准备一个水杯，定时提醒孩子喝水。

3.一岁以上用蜂蜜

蜂蜜不仅是一种天然的甜味剂，还可以帮助缓解喉咙痛，此外蜂蜜还具有抗菌性能，有助于抵抗感染。不过要注意，蜂蜜对一岁以下的儿童不安全，一岁以上的幼儿可以适当吃一些。

4.睡觉时垫高头部

睡觉时用枕头把头垫高，可以让宝宝呼吸顺畅一些。不过一岁半以下的宝宝不适合用枕头，此时可以试着抬高床垫的一头，此外还可以把一条卷起来的毛巾放在床垫下面，一样可以垫高宝宝的头部。

5.使用加湿器

向空气中添加水分有助于防止孩子呼吸道干燥和松弛粘液，同时还可以缓解咳嗽和充血。在购买加湿器时，选择冷蒸发加湿器，这种加湿器对儿童更安全。如果可能的话，使用纯水或蒸馏水来，这可以减缓加湿器内的矿物质积聚。

6.呼吸冷空气

如果外面气温比较低，那么就可以试试利用新鲜空气和锻炼缓解咳嗽症状的民间疗法。夏天则可以尝试打开冰箱门，让孩子在冰箱门前站上几分钟。

7.使用精油

一些精油也可以缓解宝宝咳嗽情况，不过切记在使用精油之前，一定要和医生谈谈，并不是所有的产品对幼儿都是安全的，使用剂量也要搞清楚。

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