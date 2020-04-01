气温急降十几度，“倒春寒”来了，该如何保护宝宝？

冬天总会过去，春天终将如约而至，这不前两天气温逐渐转暖，为此不少爸爸妈妈都把秋衣秋裤羽绒服都收了起来。然而还没暖和两天，“倒春寒”突然来势汹汹，这两天气温骤降十几度，不少孩子因此而生病了，不少医院儿科挂号处也排起了长龙~

作为气温变化的典型表现，倒春寒确实挺可怕的，一旦不注意防护，宝宝就可能因此患病：

1.流行性感冒

这是由流感病毒导致的呼吸道疾病，传染性强、传播速度快，每年的冬季、春季是该疾病的高发期。尤其是在“倒春寒”的时候，老人和孩子一不小心就被感染生病。

2.手足口病

这也是一种非常常见的传染病，高发于春夏秋季节，主要是由肠道病毒引起的。这种疾病经常出现在5岁以下的孩子身上，潜伏期最多可达10天，病发后往往会有低烧、肚子疼、头疼、全身不适等症状，有些孩子甚至可能有水疱、丘疹、脑炎、心肌炎等问题。

3.湿疹

湿疹是一种多发于2-3月宝宝身上的皮肤病，发病期间宝宝皮肤上会出现很多红疹，随着病情的发展会演变成水疱，在水泡糜烂后会有液体渗出，有些宝宝会反复发病。

4.腹泻

春季是肠胃病高发期，尤其是小宝宝们，胃肠道还没有发育完全，一旦受凉就很容易出现腹泻问题。而春季气候多变，尤其是倒春寒期间，宝宝很容易因为受凉而患上腹泻。

倒春寒期间，正确护理很关键！

最近几天温度一直降低，倒春寒现象严重，那么在这个时期该如何保护宝宝呢？

· 少出门多宅家

春季流感病毒爆发，所以尽量不要带宝宝去人多的地方，比如广场、公园、车站等等；出门的时候一定要给宝宝带上口罩，回家后还要记得洗手，降低感染几率。另外还要提醒各位，虽然最近疫情好了很多，但是还不能掉以轻心，孩子还是尽量少出门多宅家。

· 谨防病从口入

很多疾病都是通过手口传播，比如手足口病，所以最好的预防方法就是注意个人卫生，谨防病从口入。具体方法为注意口腔卫生、不吃生冷食物，平常还要勤洗手、剪指甲，减少感染几率。此外还要注意室内开窗通风，保持空气清新。

· 注意腹部保暖

不少宝宝腹泻是因为腹部受凉，所以倒春寒期间要注意宝宝的腹部保暖，比如给他们穿个小肚兜，以防其在晚上睡觉时受凉。另外如果宝宝已经腹泻了，那么要做好相关护理，比如及时换尿片、清洗屁屁等等，避免红屁屁的情况。

· 湿疹宝宝护理

湿疹期间要注意开窗通风，避免空气中的脏东西刺激到宝宝的皮肤。另外在给湿疹宝宝洗澡的时候，只要用清水清洗就好，不要用沐浴露等，洗完后记得及时擦干，并且涂抹一些护肤产品。

· 适当来些运动

可以在家里带宝宝做一些运动，比较推荐幼儿亲子操，可以舒展他们的身体四肢，不仅能促进血液循环，还可以增强免疫力。需要提醒的是，宝宝年纪还比较小，所以要注意运动量不可过于激烈；运动结束后要注意擦干汗水并换衣，避免着凉生病。

· 注意穿衣技巧

冬天气温较低穿衣多，而宝宝已经习惯了穿很多衣服，身体产热和散热速度与外界环境处于一个平衡状态，如果此时突然大幅度增减衣物，那么就容易破坏这种平衡导致生病，所以此时一定要注意春捂。另外因为下半身血液循环会比上半身的要差一些，所以倒春寒的时候要遵循“上薄下厚”的穿衣原则。

除了上述护理方法之外，这个时期大家还要注意饮食。因为春天气候还比较干燥，孩子很容易上火，所以要少吃含有果酸的水果、羊肉、海鲜等食物，多吃富含维生素、无机盐和蛋白质的食物；另外还可以适当吃一些蒜、葱、姜等可以杀菌消毒的食物。

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