宝宝咳不停，可能是哮喘发作了

很多家长并不清楚，哮喘是一种很常见的儿童疾病。事实上，多达8成的患儿在5岁之前就已经出现了症状。哮喘发作时，可导致患儿呼吸困难。下面快来了解相关知识。

症状

宝宝哮喘最初可能是由呼吸道感染引起。如果宝宝病毒性呼吸道感染了，要警惕哮喘。要知道，年幼的宝宝其气道比成人的窄很多，所以即使轻微的炎症也会引起呼吸困难。宝宝哮喘的主要症状包括：

* 呼吸困难，宝宝呼吸时腹部比正常起伏更大。

* 哮鸣音，听起来像是口哨声。

* 频繁咳嗽。

* 呼吸浅快速。

* 疲劳，宝宝可能对平时最喜欢的活动不感兴趣。

* 进食或吮吸困难。

* 脸和嘴唇可能会变苍白或蓝色。宝宝的指甲也会变蓝。

一些其他医学疾病也有一些相同的症状，包括：哮吼、毛细支气管炎、上呼吸道感染、胃酸反流、肺炎、吸入食物或其他物体。并非所有的哮鸣和咳嗽都是由哮喘引起。

如果宝宝患有哮喘，不要认定所有的咳嗽都是哮喘发作。这可能导致不恰当地使用哮喘药物来治疗的情况。然而，如果宝宝被诊断出患有哮喘，任何持续性咳嗽都可能是哮喘发作。

原因和危险因素

目前，专家仍然不知道为什么宝宝会患哮喘。有一些已知的危险因素：

☛ 过敏或哮喘家族史会使宝宝患哮喘的风险更高。

☛ 在怀孕期间吸烟的母亲也更有可能生下哮喘的婴儿。

☛ 病毒感染通常是导致哮喘症状的原因，尤其是在六个月以下的婴儿中。

诊断

诊断婴幼儿哮喘比较困难。年龄较大的儿童和成人可以进行肺功能检查来检查呼吸道的健康状况。婴儿不能描述他们的症状，所以由医生来检查症状并进行检查。

作为家长，要给医生提供完整的宝宝病史，例如对活动或休息的反应变化，或者在一天中不同时间的情况。这一点也非常重要，大家请留心。

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