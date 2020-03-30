震惊！女性晚生孩子，原来还有这六大好处

在以往的概念中，我们都以为女人越早生孩子越好。然而近期有研究发现，大龄生孩子其实对产妇和孩子，也有一些惊人的好处。

滴滴答答的生物钟，有时候真的很可怕。因为随着年纪的增长，女性的卵子数量在逐渐减少。等超过35岁以后怀孕，还会增加一些并发症的风险，比如高血压、糖尿病和染色体异常的唐氏综合症等。从健康和安全角度，大龄女性在准备怀孕的时候，首先要去做个全面检查，以确保自己能为未来生活和健康做出正确选择。

不过让人惊喜的是，越来越多的研究显示，不管对妈妈还是孩子来说，晚点生孩子都有一些意想不到的好处。但主要表现在以下这六大方面：

1.增强妈妈的脑力

都说“一孕傻三年”，但这话不适用于大龄妈妈。虽然妈妈的脑力，有可能是通过学校教育而获得的，但的确有研究表明，晚生孩子可以让女性变得更加聪明。

《美国老年医学会杂志》通过对830名中年妇女进行测试，以确定晚育与脑力之间是否存在联系。研究人员发现，35岁以后生下最后一个孩子的女性，具有更敏锐的认知和语言记忆能力。除此之外，他们还发现24岁以后有第一个孩子的女性，比24岁以前有孩子的同龄人更善于解决问题。

2.孩子受伤的险会降低

当然，不管妈妈的年龄多大，都会尽可能地呵护孩子的健康。然而某些研究指出，随着妈妈生孩子年龄的增加，宝宝遇到医疗意外风险的概率，也会逐渐降低。

2012年《英国医学杂志》上发表的一项特别研究发现，如果妈妈年纪比较成熟，孩子发生意外的可能性就会降低。研究从3岁孩子的意外伤害风险指数来看，已经从20岁妈妈的36.6%下降到40岁妈妈的28.6%。与此同时，日本近期的另一项研究也得出了同样的结论。虽然宝宝发生意外减少的原因，目前还不是很清楚，但至少可以说明，晚育的妈妈更善于照顾宝宝。

3.感情经验更充足

毫无疑问，随着年龄的增长，妈妈们都越来越成熟。有研究表明，女性越成熟，育儿的效果也会越明显。

《欧洲发展杂志》上的一项研究中，荷兰研究人员分别观察了两组7岁、11岁和15岁儿童的心理社会发展。一组孩子出生的时候，妈妈均在31岁以上；另一组宝宝出生的时候，妈妈年龄都在31岁以下。研究人员在分析两个妈妈的心里社会发展时 ，惊讶的发现晚育的妈妈，在教育孩子的时候几乎没有责骂和体罚的现象。

有专家表示，在孩子青春期之前，年龄比较成熟的妈妈表现的很出色，不但社交能力更强、就连每天的情绪也很平缓。换言之，年纪较大的妈妈这种更放松自如的养育方式，将会让孩子耳濡目染，并成长得更好。

4.孩子能接受更好的教育

纽约市妇产科专家说，孩子出生的越晚，长大后就越有可能享受更先进的科学和教育水平。

同时，瑞典的一项研究也指出，“考虑到这些进步，大龄父母的孩子往往更健康、受教育的程度更高。”

有研究表明，与年轻妈妈所生的同龄孩子相比，晚育所生的孩子学习时间更长，考试成绩也会更理想，并更有可能上大学。这也是我们所说的，家庭经济状况可能会影响或改善孩子的一生。

五.经济情况会更稳定

无数的研究都支持这样一种理论：孩子的健康情况，往往与父母的银行存款数额挂钩。如果女性有机会完成学位，并把花大把的时间在自己的事业上，那么她们会获得比母亲更高的薪水。

六.父母会更长寿

当然，对于大龄生孩子有好处这个观点，肯定很多人会持有不同意见。她们会觉得，大龄父母没有多余的精力照看孩子，在未来可能还无法参与孩子毕业、结婚等人生大事。但研究发现，事实可能与这些人的想法截然不同。

在2015年《更年期》杂志上的一项研究发现，33岁以后才生孩子的女性，活到95岁的几率是30岁之前生最后一个孩子女性的两倍。

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