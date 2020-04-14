拿下健康优势，让宝贝每天都活力满满！

做父母的，谁不希望自己的宝宝聪明健康、快快乐乐的成长呢！不过，在宝宝成长的阶段，我们会遇到很多难题，但只有顺利度过这些难题，才能为健康打下良好的基础，让宝贝更顺利地成长。

做好补钙工作

那么，宝宝会遇到什么难题呢？首先，当然是缺钙问题了。孩子缺钙一直是妈妈最关心的问题，出汗多了、食欲下降了、睡觉不踏实了，出牙晚了等等，都是缺钙的表现。而当宝宝出现这些症状，就一定要做好补钙工作。

当然，钙可不是随便说补就补的，也不是晒晒太阳就好了的。而是要对症下“药”，选择合适的营养补充剂，才能为宝宝拿下健康优势。在给宝宝选择钙片的时候，建议妈妈做到货比三家，选择优质安全钙源，好消化易吸收，且口味清淡，能有效保护宝宝的味蕾。

当然，为了让宝宝更健康的成长，建议妈妈在孕期或备孕期的时候就应该拿下优势。比如选择复合维生素，全面补充孕期所需的营养，减少出生缺陷，促进胎儿骨骼形成、促进胎儿脑发育等等，让宝宝赢在起跑线。

加强户外活动量

想要宝宝健康成长，光靠食物或营养补充剂是万万不行的。还得合理规划宝宝的日常，配上一些户外活动，像是打篮球或者轮滑之类的。

成人的篮球架对于宝宝来说太高了，想要通过这种运动来强化体质，显然有点不适合。但轮滑就不一样了，既可以促进呼吸系统、心脑血管系统机能的改善，还可以提高宝宝的免疫力和平衡力，帮助他们更健康地成长。当然，前提是你得给宝宝备上一双轮滑鞋才行。

确保饮食营养新鲜

很多家长都有一个误区，就是认为只要给孩子吃的好、吃得饱，就是保证了孩子的营养，实则不然。营养均衡说的是 “全”，而不是“多”。

简单来说，就是吃的种类越多越好。食物种类丰富了，不论是共有的营养素，还是各自持有的营养素，都可以很好的被吸收。因此，孩子的饮食应该包括：主食、蔬菜、肉类和水果等，且必须涵盖碳水化合物、蛋白质、糖、脂肪、维生素、矿物质等营养素。

当然，的确有不少宝宝做到了饮食均衡全面，却鲜少有妈妈注意到新鲜这个问题。要知道宝宝摄入的食材不新鲜，营养自然也会大打折扣。不用担心，各类主打母乳储存、辅食储存功能的冰箱，妈妈们可以根据需求入手。

在育儿的过程中，也许我们会遇到很多难题。但好在都能一路过关斩将。有了这些秘籍，相信宝宝们都能拿下健康优势，活蹦乱跳每一天！

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