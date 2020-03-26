家里乱一点，BB更聪明？真相居然是……

最近有一种说法在妈妈圈里盛传：“家里越乱，宝宝越聪明”。emmm，宝宝有没有变聪明我不清楚，但家长估计都要要崩溃了吧~其实呐，家里乱不乱，和宝宝的智力发展确实有一定关联，但没有直接的因果关联。一起来了解一下吧。

家里过于整洁或过于凌乱，对宝宝发育都不利

想要宝宝健康发育，家里既不能过于整洁，也不能过于凌乱：

家里过分整洁

3岁以前是宝宝大脑发育黄金时期。在这一时期，宝宝认识物品、探索世界的主要方式是触摸、抓握、拍打、撕咬等等。

如果爸爸妈妈习惯于帮助宝宝收拾玩具，总是忙于将它们摆放整齐或锁在柜子里，有选择地给宝宝玩玩具，这样就减少了宝宝和物品接触的机会，无法使其在丰富刺激的环境中长大。

另外，宝宝处于探索阶段，如果爸爸妈妈把家里打扫得太整洁，会使宝宝担心把家里弄脏、怕被骂而变得不敢探索，这对他将来性格养成十分不利。

家里过于凌乱

家里过于凌乱，除了会影响宝宝情绪外，还会妨碍秩序感的形成。

家里杂乱无章，宝宝找玩具迟迟无法找到，时间一长，就会变得烦躁，脾气也越来越大。另外，1-2岁是宝宝的秩序敏感期，如果宝宝在这个阶段生活在非常凌乱的环境里，会影响安全感和秩序感的形成，将没有秩序和凌乱当成正常现象。

宝宝没有秩序感，将来上学可能很难适应学校的各种纪律规定，进而引发诸多问题。

爸妈如何打造合适的家庭环境

大家要根据宝宝的活动特点，创造出合适他们的探索环境。大家要在有序的环境中，制造出一点小凌乱，让宝宝保持探索的积极性。

具体做法是：

1.在家里找一个地方作为宝宝的专属玩具角，让宝宝在这里可以随心所欲的“乱”。

2.如果宝宝喜欢画画，大家可以准备一块小黑板，让宝宝在黑板上随意涂鸦，发挥自己的想象力。

3.让宝宝随手就能摸到玩具、书本和一些安全的家居用品。

4.和宝宝一起玩玩具、做游戏后，大家要当好榜样，把玩具一一归位，让宝宝养成收拾东西的好习惯。

总而言之，乱而有序对宝宝的成长最为有利，这样既能让宝宝的探索欲充分发展，又能帮助宝宝养成好习惯。在这样的环境中成长，宝宝会越来越聪明。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)