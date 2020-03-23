宝宝出牙迟的真实原因，看看你家中招了没？

宝宝如果超过12个月还没有长牙，就是出牙延迟。究竟是什么原因造成宝宝出牙晚呢？

1.辅食添加不正确

6个月后，宝宝就要开始吃辅食了。但有些妈妈担心宝宝太小，无法吞咽，所以就不愿给宝宝吃辅食，这就会导致牙龈缺乏刺激，影响牙齿的萌出。

建议6个月后，要给宝宝吃富含维生素与矿物质的米粉，一段时间后可以给宝宝泥状食物，比如土豆泥。6-7个月时，唾液中的淀粉酶功能已经逐步完善，宝妈可以给宝宝吃些饼干等食物。一开始，宝宝只能利用唾液将食物软化吞下。但后面，他就会用牙龈磨碎食物，尝试咀嚼啦~这些都有利于乳牙的萌出，帮助牙床更好地发育，更有利于牙齿正常萌出并排列整齐。

2.遗传因素

遗传因素也会导致宝宝出牙晚。如果父母小时候出牙晚，那么孩子出牙时间也会晚些。另外，也有研究显示，性别也会影响出牙时间，相比女孩，男孩出牙时间相对较晚。

3.疾病因素

疾病因素包括患有佝偻病或是甲状腺功能低下。如果1岁之后宝宝还没有长牙，那么家长就要考虑是不是因为这类疾病所导致。这种情况，建议宝妈去医院进行检查，让专业医生去判断，家长不要随便臆测。

4.缺乏营养

宝宝成长发育离不开矿物质、维生素以及蛋白质。如果蛋白质摄入量不足，将会影响牙齿萌出。而丰富的矿物质则更有利于宝宝牙齿的钙化。维生素不仅对宝宝成长发育有利，同时也关系着牙齿发育。

营养不均衡将会造成宝宝出牙晚，如果营养严重不良，不仅会让宝宝发育迟缓，同时也会影响宝宝出牙时间。因此，在平时，宝妈需要保证宝宝摄入均衡的营养，合理饮食，补充身体所需的营养，这样也更有利于宝宝乳牙的正常生长。

造成宝宝出牙晚的原因有很多。宝宝如果在正常出牙时间还没有出牙，应及时去医院，积极治疗！

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