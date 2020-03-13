孕39周能提前剖吗？这里有答案

早产，是指婴儿在怀孕37周之前出生。近几年，早产儿的出生率大大降低。根据疾病预防控制中心研究表明，年轻孕妈妈的分娩数量的下降，是早产儿出生率降低的主要原因。

当然，导致早产的因素很多，除了孕育的年龄之外，种族和身体素质也是主要原因。例如，在2018年，非洲裔美国妇女的早产率(14%)比白人妇女的早产率(9%)高约5%。

为什么胎儿一定要足月出生?

一个正常发育的胎儿，在孕期每个阶段都经历正要的成长，即使是最后几个月或者几个星期。比如，宝宝的大脑，肺部和肝脏，就是怀孕的最后几周才能完全发育。太早出生的婴儿，其是在32周之前出生的，死亡率和残疾率更高。

2017年，美国早产和低出生体重约占婴儿死亡的17%。但幸存的婴儿，可能有以下问题：呼吸问题、喂养困难、脑瘫、发展延迟、视力问题、听力问题。

除此之外，早产的宝宝还会出现情感损失，并给家庭造成经济负担。

早产有哪些危险信号?

在大多数情况下，早产来的出乎意料，具体原因没有明确说法。不过如果出现以下症状，可能说明要早产了：

* 每10分钟或更频繁地宫缩一次;

* 阴道分泌物大量增加，或渗出液体，或阴道流血;

* 骨盆开始感受到压力;

* 抽筋，非常像月经期的感觉;

* 腹部绞痛，或伴有腹泻症状。

感觉自己有早产迹象怎么办?

如果发现自己有早产的症状，要即使去医院做相关检查，比如通过超声波，观察宝宝在宫内的安危情况，以及看孕妈妈的子宫是否已经打开。如果确实有早产迹象，医生会根据孕妇和胎儿具体情况，再决定是保胎还是终止妊娠。

当然，如果早产已经发生，更要及时让家人和医院取得联系，呼叫救护车，或者听候医生的指挥并送往医院。

哪些女性更容易早产?

其实，到底是什么原因导致孕妈妈提前分娩，我们无法给出准确说法。但的确有些因素，会加速女性提前分娩的可能。但根据医学对孕期早产案例的研究来看，主要生活习惯、孕期身体状况、以及社会、个人和经济特点有关。

△ 生活习惯：主要指抽烟、生活压力大、以及使用一些造成早产的物体。

△ 孕期身体状况：比如有早产迹象、胎儿感染、同时孕育双胞胎、三胞胎或更多。

△ 社会、个人和经济特点：主要指年龄在35岁以上的女性，收入比较低的人群。

早产可以有效预防吗?

想要预防早产，仍然是医学界需要面临的难题。因为早产的原因很多，而且比较复杂。但是，孕妇可以采取有效措施来降低早产风险，并改善整体健康状况。比如

☛ 戒烟;

☛ 避免饮酒、坚决杜绝毒品;

☛ 一旦发现怀孕，就要坚持孕期检查；

☛ 如果发现有早产迹象，要及时寻求医生帮助;

☛ 可在医生建议下，采用黄体酮保胎;

☛ 为了降低早产风险，两次怀孕周期至少要间隔18个月。

胎儿满39周，可以提前剖腹产吗?

其实整个怀孕期间，胎儿都在生长发育，并且一直持续到最后几周。除非孕妈妈和胎儿的身体有特别情况，否则宝宝即使满39周，也不建议提前催产。

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