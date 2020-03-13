婴儿发烧症状小科普，新手爸妈赶紧来看！

婴儿年纪小抵抗力差，经常会生病发烧。很多新手爸妈带娃经验不足，对婴儿发烧症状一无所知。今天育姐就给大家科普一下婴儿发烧症状有哪些，赶紧来了解一下吧。

婴儿发烧症状有哪些

婴儿发烧后会有以下这些症状，大家赶紧了解一下：

1.食欲减退

婴儿发烧后食欲会变得很差，出现吃奶减少，呛奶、拒绝进食、呼吸急促或呼吸不规律等症状。如果婴儿体温较高，还会伴有四肢冰凉、脸色发青、惊厥等严重症状。出现以上这些严重症状，大家要及时带孩子去医院就诊，不要延误。

2.状态异常

婴儿发烧时通常会有全身无力、嗜睡、精神萎靡、手脚冰凉等表现，病情较重时还会有呼吸有杂音、神志不清、流口水、不能吞咽等表现。

除此之外，有的婴儿发烧时会出现皮肤灰白，有紫色斑点、颈部转动不灵活，不易唤醒、排尿疼痛哭闹、脉搏微弱等症状。

3.全面症状反应

对成人而言，体温高低可以反映出病情的严重情况，但婴儿并不是这样。婴儿的体温调节功能还没有发育完善，有的孩子只是轻微感染，体温就能升至40℃；而有的孩子病情较重，但体温只有38℃左右。

因此，大家除了要给宝宝量体温外，更应关注他的脸色、精神和行为。一个体温只有38℃左右但脸色苍白、精神萎靡的婴儿，有可能比一个体温40℃仍能开心玩耍的婴儿病的更重。

婴儿为何反复发烧

婴儿对外界环境的适应能力较弱，免疫系统还没有发育成熟，稍有不适就会发烧或者服药后反复发烧的情况。尤其是在气温较高的夏季，喝水较少或空调使用不当，都会导致婴儿反复发烧。

导致婴儿反复发烧的原因有很多，比如肠道感染、呼吸道感染、病毒入侵等。大家如果发现孩子连续发烧三天不见好转，或者出现其他严重症状，应及时将其送医治疗。

预防婴儿发烧的方法

婴儿发烧对身体有很大影响，大家可使用以下方法减少他发烧的几率：

1.远离过敏源

过敏反应有可能导致婴儿呼吸道感染，进而引起发烧。大家首先要带孩子去医院做检测，查清他的过敏源是什么，然后采取相应措施进行回避。

2.降低感染机会

婴儿抵抗力弱，大家不要带他去人员密集、空气不流通的场所活动。如果爸爸妈妈感冒了，应尽可能减少与孩子接触，接触时也应带上口罩。

婴儿发烧症状有以上这些，各位新手爸妈了解了吗？婴儿体质较弱，发烧有可能造成严重后果，大家千万不要大意，如果情况不对应及时带他去医院就诊。

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