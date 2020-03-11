冲泡奶粉的方法不对，遭罪的不只是孩子！

都说给宝宝冲奶很简单，其实依然很多爸妈学不会。要知道，冲泡奶粉的姿势不正确，轻则引起宝宝腹痛、呕吐，重则危及生命，家长也跟着遭罪。那么，宝宝刚转奶的时候，家长应该如何冲奶粉呢？

给宝宝冲奶，需要准备什么?

1.奶粉

市面上的奶粉五花八门，哪种才适合宝宝呢？不同体质的宝宝对奶粉的需求大不同，例如过敏宝宝需要喝水解蛋白奶粉，早产宝贝有专门的早产儿奶粉。正常体质的宝宝，喝一般的配方奶粉即可。而一款好的奶粉必须要满足四点：奶源好、配方优、易消化、好吸收。

2.奶瓶

奶瓶千千万，挑选的时候要考虑奶嘴、材质、容量等因素。通常来说，硅胶材质的奶嘴更易被宝宝接受；奶瓶的材质要无毒无害，安全耐用才行。至于容量，则需要根据宝宝的年龄段来选择适宜的大小。

3.水

水就不用多说了，白开水用来泡奶当然是最好的。此外，麻麻们要注意水温，水温太高会造成奶粉营养流失，太低则不能完全溶解。不同品牌的奶粉对水温的要求不一样，在冲调之前要仔细阅读包装说明。

正确冲泡奶粉的具体步骤

很多人觉得冲奶粉，只需要水加奶粉便可轻松搞定。其实冲泡步骤不对，也无法达到理想喂养效果。关于冲泡奶粉的正确姿势，新手爸妈还是赶紧学起来吧~

1.在水壶中倒入清水并煮沸，之后冷却半个小时左右，确定水温在70℃以上；

2.消毒和清洁奶瓶等工具，并洗干净双手；

3.将适宜温度的水倒入奶瓶中，之后按照比例要求，用配备的奶粉勺挖取适量奶粉倒入奶瓶中；

4.拧紧奶瓶盖，将奶瓶置于双手掌心，动作轻柔地左右揉搓奶瓶，确保奶粉充分溶解；

5.静置一会儿，等到气泡消散后再给宝宝饮用，可避免腹泻。注意，喂奶前可滴一滴在手腕内侧，感觉温度和体温接近再喂给宝宝喝。

冲泡奶粉的常见误区

这个冲调步骤看起来简单，但很多爸妈在操作的时候还会犯错。以下几个误区是冲奶时常见现象，大家要注意避开哦~

1.将放凉的奶液重新煮开

为了避免浪费，节约的妈妈会将宝宝喝不完的奶液重新煮开，再给他喝。但是这样会导致奶粉的营养物质大量流失。针对这个问题，大家可以使用专门的暖奶器来加热。

另外，泡好的奶粉存放时间有限制，常温可保存2小时左右，冷藏则不能超过24小时。

2.用矿泉水或纯净水来泡奶

在不少家长眼里，比起自来水，纯净水和矿泉水更干净，更适合泡奶。纯净水虽然不含细菌和杂质，但没有人体所需的矿物质；矿泉水成分较复杂，长期饮用可能会埋下健康隐患。

3.经常更换奶粉

很多家长一发现宝宝厌奶，就立马更换奶粉。但这样做，很可能导致宝宝肠胃不适。宝宝厌奶的原因有很多种，正确的做法是，根据具体情况对症分析。如果确定是奶粉的原因，那么再换奶粉品牌也不迟。

讲了这么多，新手训练营的爸妈们是否学会如何正确地冲泡奶粉呢？为了宝宝的健康发育，冲泡奶粉的知识得学会，工具也得选好哦~

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