白天睡得好晚上睡得着！奉上BB白天睡眠计划

睡眠对宝宝的身心发育起着巨大的作用，但是除了晚上的睡眠，但宝宝也需要在白天睡够时间。然而，作为一个家长，一想到引入白天的午睡计划可能就会充满恐惧，很多父母都会担心小家伙会不会晚上睡不着。这里给大家支招，快来看。

儿童睡眠专家安德里亚·格雷斯（Andrea Grace）说：“作为父母，宝宝一天的小睡可能是压力的真正来源——从担心宝宝应该睡多少次，到担心宝宝应该睡到哪里，睡多久。其实每个宝宝都不一样，你需要以一种对双方都有效的方式来管理白天睡眠。”

父母们不妨遵循安德里亚的建议，为宝宝引入一个成功的白天睡眠计划：

什么时候让宝宝睡午觉？

当宝宝已经过了新生儿睡眠的阶段，可以考虑培养白天的午睡习惯。婴儿在6～8周大左右开始意识到白天和黑夜的区别，这意味着这可能是一个开始的好时机。

安德里亚医生说：“在出生六周左右之后，你会开始注意到宝宝每天都会在同一时间昏昏欲睡。与其给宝宝强加严格的睡眠时间表，不如留意Ta累了的迹象，遵从Ta的生理表现。”

这些睡意暗示可能包括：

* 揉眼睛

* 扯耳朵

* 打哈欠

* 哭闹

* 远离你，拒绝活动

孩子需要打几个盹？

宝宝一天睡多久取决于Ta自己的睡眠模式，Ta可能更喜欢长时间的小睡，或者更适合短时间、更频繁的小睡。

△ 6周以内

宝宝至少需要每两个小时小睡一次，通常每天小睡4～8次，总的白天睡眠时间可以是每天七个半小时到九个小时。

△ 6至8周

希望宝宝每天小睡四次，总共六个小时左右，这通常由2～3次30～60分钟的小睡和一次长达2小时的长睡组成。

△ 4至6个月

到现在为止，宝宝白天睡得少多了。在这个年龄段，Ta很可能每天小睡三次，总共要睡3～4个小时，这些小睡通常被安排为早上小睡，中午小睡，下午小睡。

△ 6至12个月

到了这个年龄，宝宝晚上大部分时间都在睡觉。Ta可能每天小睡两次，总共2～3个半小时。如果你的宝宝超过六个月大并且晚上很难入睡，就不要在下午睡得太晚。

△ 12个月至2岁

宝宝通常会小睡一个大觉，通常在一天当中，持续1.5小时左右。也可能会在早上或下午晚些时候小睡一次。

Tip：帮助宝宝小睡的小贴士

宝宝白天的小睡前不需要像晚上睡前一样说故事、洗澡、看绘本之类的，大家可以做一些简单的事情来助眠。

1.重现睡前的感觉。如果你要让宝宝在自己的小床上小睡，做一个简单的睡前程序。

2.如果宝宝不停哭闹，父母可以待在身边，用手轻轻地在Ta身上拍一拍。

3.宝宝的午睡需求可能会每周都有变化，所以要相应改变时间。

4.避免摇晃宝宝，或让Ta在怀里睡午觉。

宝宝白天小睡会影响晚上的睡眠吗？

如果你的宝宝晚上睡得不好，最好看看Ta白天的午睡习惯。一般来说，白天睡得好的宝宝晚上也睡得很好。

白天睡得太少实际上会让Ta过度疲劳，晚上更难安顿下来，晚上醒来的可能性也更大。同时，白天睡得太多可能意味着Ta睡前不累。例如，如果你的宝宝在下午4点小睡，就会让Ta在睡觉的时候更难入睡。

如果孩子开始拒绝白天小睡怎么办？

随着宝宝的成长，Ta需要的睡眠会减少。这就是为什么要注意睡眠规律，并随着年龄的增长而调整。

宝宝不愿小睡的原因可能包括以下一个或多个建议：

1.房间太亮了

如果是这样，那么大家买些遮光窗帘吧~给孩子营造一个良好的睡眠氛围。

2.更想玩

你的孩子越大，周围的世界就越刺激，尤其是Ta的玩具！把所有的玩具都藏起来也许是个好主意。

3.饿了

这个好办，孩子饿了及时填饱Ta的肚子，Ta自然愿意睡了。

4.出牙

如果宝宝因为出牙而感到疼痛或不适，那么可能会扰乱睡眠。此时，可以用纱布裹着手指，帮Ta按摩牙龈来缓解不适。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)