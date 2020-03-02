利用好睡前时间，孩子成长超乎想象~

作为父母，大家都希望孩子能够健康成长，长大后更有出息。其实想要达成这样的愿望并不难，只要做好陪伴就可以了。这里说的陪伴，可不是坐在孩子身边玩手机，而是和孩子进行真心沟通。父母白天工作忙没时间，那么一定要利用好孩子入睡前的一点时间，赶紧来看一看具体该怎么做吧~

1.回忆有趣的事

回忆当天趣事，也被称为冥想回忆，它可以提升孩子记忆力，让孩子的身心处于放松状态。大家可以让孩子说一说有哪些好玩的事情，孩子回忆起开心的事情，心情会变好，更容易入睡。

育姐提醒大家，和孩子沟通时，千万不要直接问一些孩子难以回答的问题，孩子回答不了爸爸妈妈的问题，大脑会一直在想，心情也会变得急躁起来，变得更难入睡。

2.给孩子读绘本

睡前给孩子讲故事读绘本，不但可以增强亲子关系，还能让孩子对阅读产生兴趣，增强他的语言沟通能力。有研究表明，孩子不会说话时，父母一直和他说话，他也能感受到，以后学说话会更快更容易。

3.赞扬孩子表现

睡前适度表扬孩子，可以让他在保持良好情绪的情况下入睡，从而有利于身体发育。另外，表扬孩子可以增强孩子自信心，让他以后做事更从容。有一点需要大家注意，赞扬孩子要具体，要言之有物，不能太空洞、片面。

4.制定明天的计划

在孩子入睡前，大家可以跟他谈谈明天的计划安排。刚开始的时候，大家不用问的太具体，只需引导孩子说出自己的想法“明天我想作什么？”即可。比如：我明天穿什么衣服，去哪里玩，和谁一起玩，玩什么游戏等等。

长此以往，孩子慢慢就会养成习惯，这对他以后的生活大有好处。孩子从小就会规划自己的生活，长大后会更有出息。

以上这几件事，大家只要坚持不懈去做，相信要不了多久就会看到孩子的显著变化，感受到他的快速成长！

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