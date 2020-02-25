家有1岁娃，快get这些育儿技巧

作为父母，你知道处于不断运动和各种情绪状态的感觉。随着孩子的不断成长和发展，他们的日常需求和活动将随之改变。下面让我们仔细研究一下1岁宝宝在饮食和营养、睡眠、安全、健康问题等方面的需求。

日常生活

幼儿喜欢炫耀新掌握的身体技能。他们可以连续数小时探索、攀爬和玩耍。其中大多数喜欢做一些简单的活动，比如拾起石头，往大容器里倒水，玩一些简单的游戏，比如躲猫猫。大一点的幼儿会有更多的时间玩耍，并且会渴望参与你正在做的任何活动。

饮食与营养

美国心脏协会（AHA）建议，一个孩子每天需要的卡路里量根据孩子年龄、医疗需要，当然还包括身体活动而定。

大多数1岁儿童每天需要大约1000卡路里的热量，这些热量可以分为三顿饭和两份零食。一般来说，没有食物过敏情况的幼儿应该每天吃以下食物：肉、谷物、奶制品、蔬菜、水果。

对于幼儿来说，一个很好的指导原则就是他们应该摄入相当于成人的四分之一的量。然而，比计算幼儿的卡路里更重要的是孩子所吃的食物的质量。大家应确保宝宝饮食均衡，营养丰富。

体力活动

幼儿每天至少应进行30分钟的有组织的体育活动，以及额外的一小时或更长时间的无组织体育活动。这些活动不必很复杂，在公园里玩耍，或者带孩子出去走走都是不错的选择。

简单的玩耍行为有助于幼儿进一步发展运动技能，学习诸如颜色和数字等重要概念，并提高解决问题、批判性思维、创造力等技能。个人和团体的不同活动也是帮助幼儿学习新技能、提高粗细运动技能和促进认知发展的一个很好的方式。

健康与安全

保持幼儿安全的最大挑战之一是他们想要不断探索新大陆。他们不停在活动，走路、爬、跳、探索。他们只需要几秒钟就可以把自己置于危险的境地。

除了保证幼儿的安全，确保他们获得足够的睡眠和适当的营养也是很重要的。还有，定期的健康体检是确保孩子达到发展里程碑目标的关键，大家要记得哦~

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)