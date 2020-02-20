孩子有这些行为，表明他很爱妈妈

对于妈妈们来说，照顾小宝宝是一件辛苦的体力活，不但要给他喂奶、换尿片，还要关心他的心理健康。宝宝在妈妈的陪伴下逐渐长大，对妈妈有着很深的依赖。大家如果发现宝宝有以下这些表现，说明宝宝真的很爱妈妈哦~

1.看见妈妈就笑

宝宝看见妈妈就笑，说明宝宝认出了妈妈，喜悦之情显露在脸上，这是爱妈妈的显著表现。大家都认为宝宝喜欢笑，长大后越聪明，这时有根据的。有研究表明，宝宝爱笑，性格比较开朗，积极向上，情商较高。

2.只让妈妈抱

宝宝有可能会有以下两种表现：一是，宝宝只让妈妈抱，其他人一抱就哭或者扭头表达抗拒之意；二是，宝宝哭闹其他人无法安抚，只有妈妈的怀抱能让他平静下来。

以上这两种表现出现的原因是，宝宝在妈妈子宫里时，每天都听到妈妈的心跳声，出生后只有听到妈妈的心跳声才会感到安全，不再哭闹。

3.眼睛一直看着妈妈

宝宝刚出生时视力并不是很好，是一个“高度近视”者，只能看到近距离的人和模糊的轮廓。因此，宝宝前几个月是无法辨认出谁是自己的妈妈。但宝宝的鼻子很灵敏，他对妈妈的气味十分熟悉，妈妈只要靠近宝宝，宝宝就知道时妈妈来了，眼睛会一直盯着妈妈看。

宝宝的眼睛一直追随着妈妈，说明宝宝看见妈妈就能获得安全感，是爱妈妈的表现之一。

4.让妈妈吃自己的手

很多妈妈发现，宝宝爱吃手。其实，这是宝宝在用嘴巴探索这个陌生的世界。在宝宝眼中，吃手是意见令人高兴的事情。有时宝宝会把手伸进妈妈嘴里，说明他在把他心目中的美味向妈妈分享，这是爱妈妈的一种表现。

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