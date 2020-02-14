看到这些信号，便盆训练可以开始了

就像学习坐起来，爬行和走路一样，便盆训练是孩子必须学习的技能。虽然大多数孩子准备在18个月到3岁之间学习如厕，但在开始之前，孩子必须掌握其他一些技能。

当孩子的身体和情绪发展处于特定时刻时，最好完成便盆训练。在孩子没准备好之前开始便盆训练会适得其反，导致父母和孩子都感到沮丧。孩子的情绪准备 – 对独立，控制，认可和自我掌控的渴望，以及他们的社会意识是如厕训练的关键。每个孩子都是不同的，但这些是便携式训练准备的常见迹象。

孩子表现出兴趣

也许最重要的是孩子需要表现出对学习使用便盆的兴趣和期待。如果孩子对保持干燥或清洁感兴趣，以及对你在上厕所时所做的事情感到好奇，并且想要穿“大孩子”内衣，孩子可能已经准备好开始便盆训练了。

你可以通过阅读儿童书籍和观看有关使用便盆的视频来激发这种兴趣，并在进行日常育儿生活时谈论便盆训练。当孩子不排便保持干燥两小时或更长时间时，表明他的膀胱容量正在增加，这对于如厕训练很重要。

孩子知道什么时候去如厕

如果孩子躲在家具或窗帘后面，或者去另一个房间尿尿或便便，这是一个非常清楚的迹象，表明孩子知道自己在干嘛。

如果你在这段时间之前尝试便盆训练，会遇到麻烦，因为孩子并不真正意识到他在做什么，因此无法控制他无法理解的事情。

展示独立性

一旦孩子开始说“我可以自己做”这样的话，他可能已经准备好了。但是，如果孩子正在经历变化或压力，例如过渡到新家或在二宝刚出生，可能需要等到孩子感觉更安全再开始新的计划。

孩子可以脱下衣服

对于便盆训练，孩子必须能够轻松地上下拉脱自己的裤子。他过去可能没有任何理由这样做，但这项技能很容易学习。

大家应避免给孩子穿上在马桶上厕所训练时难以脱下和穿上的衣服，例如紧身衣，连体裤，带裆部按扣的汗衫，以及带有腰带，系带或拉链的裤子。

按照指示行事

对成年人来说，去洗手间很简单。但对于孩子来说是一项挑战，因为他要完成很多步骤，包括找到浴室，打开灯，拉下裤子和内衣，坐在便盆上，排便，擦拭，冲洗马桶，然后洗手。

能够遵循简单的指示是厕所准备的一项非常重要的技能。使用厕所，尤其是大便，需要一点耐心。孩子应该能够坐下来参加一项活动几分钟而不会分心或烦躁。

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