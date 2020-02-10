几个简单步骤，教宝宝爬行

宝宝爬行是一个自然发展的里程碑。但即便如此，你也可以做一些事情来鼓励宝宝运动。具体怎么做，大家快来学哦~

1.给宝宝充足的趴卧时间

每天宝宝醒着的时候，建议让他们多趴趴。这个时候时候，他们练习把头从地上抬高，可以增强他们的躯干和背部肌肉，练习四肢自由活动。这两种活动都有助于建立爬行所需的肌肉。

如果小家伙尖叫或抗议，试着只在短时间内做，每次只做几分钟。最后，试着躺下，把婴儿放在你的肚子上，这样你可以在他们抬起头的时候看看他们的脸。

2.给宝宝一点额外的动力

婴儿对运动有本能的驱动力，而你可以让他们变得更加兴奋。比如试着让他们趴着，但是把玩具放在够不着的地方。这将使他们感兴趣，并有了一个目标。

另一个技巧是把镜子放在宝宝面前的地板上。当婴儿在镜子中看到自己的倒影，这可以激励他们，然后慢慢爬。他们可能会尝试一些创造性的方式去玩，如滚动和拉伸。

3.提供舒适的空间去探索

在地板上设置有趣的玩具和可以安全地探索的地方。如果你家地板没有铺地毯，那么宝宝穿长袖和长裤的时候可以更快地在地板上滑动。光滑表面的衣服可以帮助宝宝在练习爬行时减少摩擦。

4.趴在地上和宝宝一起爬

如果你在俯卧时和他们一起趴在地板上，宝宝可能会很快爬起来。

事实是，即使一个婴儿看到他们最喜欢的玩具在一两米之外，他们可能不知道如何开始滑行或爬行。但如果你告诉他们该做什么，他们可能会模仿你的动作并试图向目标爬去。

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