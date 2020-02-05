原来，胎BB这个时候就能听见声音啦~

随着孕周的增加，许多准妈妈会和胎儿说话，对着肚皮唱摇篮曲或读故事，也有些人选择播放古典音乐以促进胎宝宝大脑发育，还有不少准妈妈也鼓励伴侣和孩子交流。但宝宝什么时候才能真正开始听到你的声音，或者任何来自身体内部或外部的声音呢？下面让我们一起来了解一下吧。

胎儿听力发育过程

胎儿的眼睛和耳朵在怀孕的第二个月开始发育。这是发育中的胚胎中的细胞开始将自己排列成面孔、大脑、鼻子、眼睛和耳朵。在大约孕9周的时候，胎儿颈部的小凹痕会随着耳朵的内外形状的变化而出现。最终，这些凹痕会开始向上移动，然后发展成能识别出的耳朵。

在怀孕18周的时候，宝宝会听到第一个声音。到孕24周时，这些小耳朵正在迅速发育。随着时间的推移，宝宝对声音的敏感度会越来越高。宝宝在怀孕期间听到的有限声音是你可能根本没有注意到的声音，这些包括你跳动的心脏，空气进出肺部的声音，甚至包括血液流过脐带的声音。

宝贝会认出我的声音吗?

随着宝宝的成长，他们会听到更多的声音。在孕25或26周的时候，子宫里的婴儿对声音和噪音有反应。

在子宫内采集的记录显示，子宫外的声音大约被减弱一半。那是因为子宫里没有空气。宝宝被羊水包围，这意味着所有来自身体外部的噪音都将被抑制。婴儿在子宫里听到的最重要的声音是你的声音。在怀孕后期，宝宝已经能识别了，他们的反应是心跳加速，这表明他们在你说话时更加警觉。

应该为发育中的宝宝播放音乐吗?

至于古典音乐，没有证据表明它能提高婴儿的智商。但是为宝宝播放音乐并没有什么坏处。但进行音乐胎教时，请注意控制好音量。

事实上，随着怀孕的进行，你可以继续正常的日常生活。虽然长时间接触噪音可能与胎儿听力损失有关，但其影响尚不清楚。

如果你长时间在一个特别嘈杂的环境中，考虑在怀孕期间做些改变以确保安全。但偶尔的嘈杂事件不会造成问题。

婴儿的听力是如何发展的?

大约每1000个婴儿中就有1到3个生来就有听力损失。听力损失的原因包括:早产、某些药物作用、家族病史、频繁的耳部感染、脑膜炎、暴露在噪声中等。

大多数先天性听力损失孩子通过筛检可以诊断出来。其他人会在童年后期出现听力下降。

现在，大家搞明白胎儿什么时候能听见声音了吧。为了保护好宝宝的听力，大家从孕期时就要多注意哦~

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