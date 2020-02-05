进行双语教育，尤其是1岁前，宝宝更聪慧

许多家庭选择双语抚养孩子，无论是出于文化原因，教育目的，还是为了丰富他们的生活经历。拥有两种语言可能是一项非常棒的技能，而且有一项研究表明，这对婴儿的大脑发育也有很大的好处。

双语的好处

以前的研究已经证实，双语是有益的，例如可以提高认知能力，尤其是解决问题的能力。美国语言 听力协会列出了双语的几个重要优点，这些优点对婴儿特别有用，例如：

能够快速获取新词语；

用押韵的话语；

教他们如何在学会说和读的时候用声音分解单词；

提高学习新信息的能力；

分类编组；

问题解决；

提高听力技巧；

对同一种语言的其他人表示同理心和联系。

目前，美国大约12％的5岁以上的人使用双语，但专家预测说两种语言的人数只会继续增长。所以只有父母可能会考虑很早就开始教他们的宝宝第二语言才有意义，因为研究表明，在较早的年龄学习第二语言要容易得多。对于婴儿来说，一次学习两种语言比在成年后学习第二语言更容易。

你能教宝宝双语吗？

虽然许多家长和专家都认识到让孩子学习两种语言（或更多语言）的好处，但实际教孩子学习两种语言可能有点挑战性。在父母或看护人使用两种语言的家庭中长大的婴儿往往非常容易和自然地学习第二语言。但是，没有双语父母或照顾者优势的婴儿仍然可以从学习两种语言中获益。

婴儿如何学会双语？

研究表明，你越早将宝宝介绍给第二语言，双语的机会就越大。

一项研究发现，即使是12个月，婴儿对如何听到词语的看法也会缩小到他们的第一语言。婴儿出生时能够听到各种语言的声音，但是当他们的第一个生日临近时，他们的注意力会缩小，因此他们开始只能“听到”主要语言的声音。

在婴儿期间学习第二语言的关键是他们的大脑的“网络”和途径还没有完全形成，所以他们的大脑能够在他们是婴儿的同时为这两种语言建立“网络”，成年人的大脑根本做不到。

因此，尽早让宝宝接触您希望他或她学习的两种语言，尤其是在他或她的第一个生日之前，这一点非常重要。但是，如果您错过了截止日期，请不要担心。在5岁之前接触过两种语言的儿童在大脑发育过程中也会获得一些重要的好处。

教育儿童双语

研究人员发现，婴儿通过围绕他们说话的第二语言的数量和质量来学习双语。婴儿在个人对个人的环境中学得最好，而不是教授第二语言的视频或流媒体服务。正如研究表明的那样，9个月及以下的婴儿在与现场一起进行基于游戏的语言课程中表现尤其出色，而且他们将在家中的自然环境中学习语言。

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