小家伙老吐奶是怎么了？当心胃食管反流搞事情

一些宝妈发现自家宝宝吃奶时或喂食完不久后会吐奶，不知道该怎么办。大家别着急，今天就给大家介绍相关知识。

胃食管反流是指胃内容物回到食管或口中。反流症状通常在出生后的第一个月内开始，大多数婴儿在学步的时候已经摆脱了反流。如果反流情况轻微，请以直立的姿势喂养宝宝，并在喂养后保持其直立大约30分钟。

胃食管反流症状

如果宝宝有胃食管反流，可能会呕吐。这可能发生在喂食期间和喂入之后。你通常会在宝宝出生后的第一个月内看到反流症状。

大多数有反流情况的孩子在学步的时候就已经摆脱了。这可能是因为到了这个年龄，他们保持直立的姿势的时间更多，吃的固体食物也更多。然而一些孩子在学步后一直有胃食管反流症状。

胃食管反流病

在一些婴儿和儿童中，反流常常导致并发症。在这种情况下，医生可能会诊断孩子胃食管反流病(GORD)。症状包括胸部或胃部疼痛和不适，这可能会使宝宝脾气暴躁。宝宝还可能会哭得很厉害，或者拱着背。

如果孩子得了胃溃疡，他可能会：睡眠中断;体重增加不良;慢性咳嗽和喘息;呕吐物里有血。如果孩子出现难以吞咽、发烧、不吃东西、有慢性咳嗽或反复胸部感染;呕吐物中有绿色液体或血液，应及时带他去医院就医。

胃食管反流测试

通常，孩子不需要进行任何反流测试。如果孩子有反流并发症或GORD，有时医生可能会建议进行pH监测(检查酸水平)，看看他的食物管中是否含有过多的胃酸。这是通过将一个带有传感器的微管放在孩子的食物管中24小时来完成的。

有时医生可能还想使用特殊相机查看孩子食物管的衬里，该测试称为内窥镜检查，并在全身麻醉下进行。

治疗胃食管反流

大多数胃食管反流病例随着时间的推移会逐渐好转，而不需要治疗就可自行痊愈。如果宝宝的反流症状是温和的，并且孩子的体重增加不受其影响，你可以尝试以更直立的姿势喂养他以缓解反流问题。在喂食后尝试让宝宝保持直立至少约30分钟。

医生可能会建议用米糊等来让母乳增稠。如果宝宝是配方奶喂养，医生可能会建议冲泡稍浓稠的配方奶粉。如果孩子在呕吐后出现疼痛感或者体重不足，医生可能会开一种抑酸剂应对该症状。

最后提醒大家，宝宝的饮食也应注意，建议避免食用高脂肪食物和油炸食品，辛辣食物，柑橘类、番茄、菠萝、洋葱等蔬果，巧克力，加工食品，铁和钾补充剂。如果大家不放心，具体请咨询医生。

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