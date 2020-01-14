女性旁友35岁后怀孕，应注意这些问题

俗话说:年龄只不过是一个数字。但当谈到怀孕和生一个健康的宝宝时，就要注意年龄了。请放心，大多数健康女性在35岁以后怀孕，甚至到了40多岁也能生下健康的孩子。不过，这并不意味着你不应该考虑采取一些措施，让你和宝宝健康最大化。

如何增加生一个健康宝宝的机会？

这里从备孕时开始说起。

△ 孕前检查和咨询

当你有造人计划时时，在怀孕前采取一些步骤是很重要的。在怀孕前去看医生做个检查，确保夫妻双方身体是健康的。和他谈一谈，确保已经做好了怀孕的准备。

△尽早和定期的产前护理

对宝宝来说，孕期的前8周非常重要。早期和定期的产前护理可以增加你安全怀孕和生下健康宝宝的机会。产前保健包括筛查、定期检查、怀孕和分娩教育等。

产前护理也有助于为＞35岁的女性提供额外的保护。例如，年龄可能会增加患妊娠期糖尿病和先兆子痫的风险，先兆子痫会导致高血压和尿蛋白。在产前检查期间，医生会检查你的血压，尿液中的蛋白质和葡萄糖的含量，以及血糖水平。这样，任何潜在的问题都可以及早发现和处理。

△ 进行选择性产前检查

医生可能会为你提供特别的产前检查，特别适用于年龄较大的母亲。这些测试有助于确定婴儿出生缺陷的风险。询问医生这些测试结果，这样你就可以了解风险，并决定什么样的分娩方式是适合你的。

△ 补充产前维生素

所有育龄妇女备孕时都应每天服用含有至少400微克叶酸的产前维生素。在怀孕的前三个月和前三个月每天摄入足够的叶酸可以帮助预防涉大脑和脊髓的缺陷。服用叶酸对年纪较大的女性具有重要的保护作用，因为其生下有先天缺陷婴儿的风险更高。一些产前维生素含有800- 1000微克叶酸。这在怀孕期间仍然是安全的。

事实上，有些女性需要400毫克以上的维生素来预防出生缺陷。比如有神经管缺陷病史的女性需要4000微克。但注意，未经医生许可，不要服用超过1000微克(1毫克)的叶酸。

怎样才能降低怀孕健康问题的风险?

请记住，照顾好自己能帮你预防任何现有的健康问题，并保护你免受与怀孕有关的糖尿病和高血压。你越健康，对你的孩子就越好。

☛ 与医生保持联系

如果你有慢性健康问题，如糖尿病或高血压，一定要按时去看医生。在怀孕前控制好自己的身体状况，会让你和宝宝都保持健康。一定要去看牙医，定期检查和清洁牙齿。拥有健康的牙齿和牙龈可以减少早产和低出生体重婴儿的几率。

☛ 保持健康、均衡的饮食

吃各种各样的食物会帮助你获得所需营养。包括水果和蔬菜，全麦食品，豆类，瘦肉和奶制品等。你应该每天至少吃和喝四份乳制品和其他富含钙的食物。这样你就能在宝宝成长的过程中保持牙齿和骨骼的健康。此外，一定要包括叶酸的良好食物来源，如绿叶蔬菜、干豆、肝脏和一些柑橘类水果。

☛ 确保体重增加适合

和你的医生谈谈你应该增加多少体重。一般来说，如果BMI＜18.2，怀孕期间增加应该＜13kg。如果BMI处于18.5—25之间，怀孕期间体重应增加8—10kg。如果在孕前超重，BMI处于25—30之间，医生可能会建议你只增重5—7kg。适当增加体重可以降低胎儿生长缓慢的几率，并降低早产的风险。还可以降低患妊娠期糖尿病和高血压等疾病的风险。

☛ 定期锻炼

有规律的运动将帮助你保持健康的孕期体重，保持力量，缓解压力。一定要和你的医生一起讨论你的锻炼计划，他可以帮助你确定你是否需要缩减或修改你的日常计划。

☛ 戒烟戒酒

和所有孕妇一样，怀孕期间你不应该喝酒或抽烟（备孕前就应该戒掉）。喝酒会增加宝宝患各种身体缺陷的风险。吸烟增加了婴儿出生体重过低的风险，这在大龄女性中更为常见。不吸烟也可以帮助远离子痫前期。

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