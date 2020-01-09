马上预产期，这份入盆手册赶紧学一下

一般孕妇在怀孕了36周以后的时候就会十分关注胎儿是否入盆的问题。主要是因为人们潜意识里，入盆就代表着孩子就快要出生了，是一个能够顺利生产的征兆。那么真的跟人们想得一样呢？下面我们就来了解一下。

1.胎儿大致入盆时间

入盆就是指孩子快要出生的时候，孩子的头部会到骨盆腔，这时候就代表着孩子即将出世。一般第一次生孩子的孕妇大概在38周胎儿会入盆，不是第一次生孩子的孕妇在预产期前后胎儿才会入盆。38周并不是代表着标准的一个时间段，它只是一个规律，不是每个胎儿都是这个时候入盆。

2.爬楼梯不是好的选择

有的人认为爬楼梯能够促进胎儿入盆，但是劝你不要轻易的这么尝试。因为爬楼梯的时候准，孕妇承受的压力太大，毕竟怀孕期间体重长了很多，经常爬楼梯锻炼可能会使腰部或者脊椎酸痛，并且因此留下后遗症。而且，楼梯太陡了，万一不小心摔跤了，真的是一件很恐怖的事情，所以最好不要尝试。

大家可以选择采取其他的运动方式，保证一定的运动量，促使孩子能够顺利出生。

3.入盆时会有什么感觉

当胎儿入盆的时候，大家可以感受到胎儿在下降，形状也会发生变化，最明显的感受就是疼痛感，因为入盆以后，胎儿会压到阴部。另外在这个时候，胃口也会很好，如果你控制不住自己的嘴巴的话，体重可能又会暴涨了。

此外在这个时候，胎儿在肚子里胎动的次数也会变少，但是不会少于一小时三次，否则胎儿可能存在缺氧的现象。当然也有可能是胎儿睡眠时间长了，胎动不明显了，所以也不必太担心，实在不行去医院检查一下。

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