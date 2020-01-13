关于硬膜外麻醉，你需要知道这6件事

很多产妇接受硬膜外麻醉来缓解阵痛。然而，尽管人们普遍接受并证明了硬膜外麻醉的安全性，许多女性仍在为是否接受硬膜外麻醉而苦恼。对于大多数准妈妈来说，这种困惑是由两个问题引起的:如果在分娩时选择麻醉，她们可能会觉得自己“虚弱”;其次(更重要的是)，她们担心自己以及孩子的安全。

1.硬膜外麻醉对我和孩子有什么影响?

尽管硬膜外膜不会减慢宫颈扩张，也不会增加需要剖宫产的风险，但它们可能会使分娩平均延长20分钟。这个过程还会使你的体温升高，增高发烧的几率。这可能会影响判断体温升高是因为硬膜外麻醉，还是感染引起。

2.硬膜外麻醉疼吗?

硬膜外药物在5分钟-10分钟内起效。因此，从开始手术的那一刻起，通常需要大约15分钟的时间，让你从痛苦中解脱出来。

3.怎样进行硬膜外麻醉?

有时医生会让产妇侧站着或者要求在硬膜外麻醉时坐起来。无论哪种方式，护士将帮助你保持必要的位置或姿势。穿刺针穿过硬脊膜，麻醉药物注入硬膜外腔。硬膜外导管进入硬膜外腔(没有疼痛或可能一秒钟)注射然后拔出，导管被贴在背部，但你躺下来是你感觉不到细导管的，药物穿过导管连接到泵，不断补充硬膜外用药直到分娩完成。

4.硬膜外麻醉与宫缩

宫缩可能每两分钟发生一次，硬膜麻醉术不可能在频繁宫缩的情况下进行。在放置的过程中出现小到中度宫缩的女性会让硬膜麻醉手术速度减慢。

5.怎么知道注射在正确的地方，而不是神经或脊髓?

脊柱是一种保护硬膜外空间的骨骼结构。针、导管和药物进入的是中枢神经隔间。大家不用担心，硬膜外穿刺针碰触到脊柱(骨头)不会造成伤害。事实上，如果碰到脊柱，你可能根本不会意识到。

6.硬膜麻醉后能走路吗?

这时候你的腿可能会觉得有点痛，有点虚弱，所以在大厅里走动是不安全的。(有些医院提供的硬膜外麻醉，最初并不会把你限制在床上。)对大多数人来说，再接下来的分娩过程都需要卧床。此外，产科团队还需要经常监测宝宝的心跳，这需要你卧床才能进行。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)