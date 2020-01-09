冬天给娃洗澡，这些神器能让你省心又省力

给宝宝洗澡是个大工程，尤其在寒冷的冬天，既要做好保暖，又要按住躁动的宝宝，一趟流程下来孩子干净了，父母衣服被汗湿了。那么有没有什么神器能帮助宝宝冬季洗澡不着凉，还省时省力呢？

神器一：泡澡桶

对于没有浴缸的家庭，小一些的孩子比较适合澡盆，因为泡澡桶的深度太深，怕孩子呛到水。但等孩子稍微长大了，泡澡桶可是能让孩子不乱动还保温的好东西。一桶水放进去一时半会不会凉，还有些附带小凳子，孩子能坐在里面，不用费劲站着或者蹲下，方便洗头。

神器二：加热油汀

冬季给孩子洗澡必须要注意的一点就是——温度。为此各种取暖设备育姐都试过了，效果最好的还是油汀和空调。

一些家庭装了浴霸，但很多家长没注意，浴霸的灯光太亮，成人都受不了别说宝宝了。但宝宝却会因为好奇心一直盯着亮光看，对他的视网膜可能造成损伤，不利于视力发育。最好是开一段时间浴霸，在宝宝洗澡时就关闭。

油汀则是靠加热器材里面的油发热，不会有亮光，用起来也很方便，提前开一会房子就暖了。

当然最大的神器还是空调，保温效果最好。

神器三：洗澡玩具

想让宝宝在洗澡时乖乖接受大人的摆布，各类洗澡玩具还是少不了的。一个舀水勺能给孩子洗头浇水，还能充当玩具，一举两得。

不花钱的做法是，先准备好水，然后挤上一些沐浴乳，白色的泡沫就会浮满水面，孩子此时就已经蠢蠢欲动要玩泡泡了。其他洗澡玩具比如硅胶的小动物海龟、鲨鱼、小螺号、小鸭子以及万花筒小帆船等，有时会让宝宝更期待洗澡。育姐家的孩子就是，有时刚进浴室，孩子就指着放了玩具的盆，提醒我去洗澡，洗完还要拿一个接着玩。

提示：许多妈妈不知道水温对宝宝来说是否舒适，如果孩子较小，可以先用手试一下，再把宝宝抱着往水里放一下再抱上来，反复几次给宝宝适应水温。大一些的宝宝直接用手测水温即可。

神器四：一床小被子

孩子洗完澡，一身的水需要及时擦干净，但冬天衣服一层一层在浴室很难马上穿好，家长难免手忙脚乱。此时准备一床小被子就能解决这个问题。当孩子洗完后，穿上打底的衣物，接着用小被子裹好放到卧室的大床上，再穿其他衣物，严防冷空气入侵让宝宝感冒。

神器五：洗头帽

一些宝宝会排斥洗头，而且在洗头的时候乱扭，导致脏水流到眼睛耳朵里很难受，更加抗拒洗澡。把宝宝放在水里，先用洗发露搓泡泡，接着戴上洗头帽冲干净，脏水就不会碰到宝宝的眼睛。虽然刚开始会抗拒帽子，但多带几次也就习惯了。

以上推荐的洗澡神器仅供参考，一切根据具体情况和宝宝的喜好来哦~

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)