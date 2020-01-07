宝宝1岁前，这6个成长关键点必须关注

做一对合格的父母并非一件容易的事，从怀孕开始，爸爸妈妈就应开始学习相关的育儿知识，来让以后的养育之路更加从容，就比如在宝宝1岁前，这6个成长关键点必须关注。

1.分娩前夕，积累抚育理论

现在年轻的父母大多不认同传统养育方法，想要采取一些全新的育儿方式来养育自己的宝宝，但宝宝还没出生，这些方法得不到实践，难免会让准爸妈们忐忑。虽然老一辈人的养育方法需要改进的内容还比较多，但是依然也有一些可取之处，所以在怀孕的时候，不妨多向过来人取取经，或者咨询一下专业人士，做到取长补短。

2.宝宝出生，关注其个体特点

从宝宝降生的那一刻起，他就是一个独立的个体了，外界环境的刺激会让他们产生不同的反应，冷了、饿了他们也有着自己的表达方式。这时，家长对于宝宝的反应和需求不需要参考其它孩子，每个孩子都有自己独特的一面。

3.出生后3周，学习认人

这时的宝宝已经开始尝试交流了，家长们也会渐渐开始感觉到孩子不再像前几周一样好带，因为孩子需要更多的时间和他人交流，也更希望从爸爸妈妈的怀抱中获得安全感，宝宝已经开始往成人的世界中迈进了，这时单纯的喂饱是远远不够的，家长还要陪宝宝一起更多的认识世界，让宝宝真正融入整个家庭，把他当成一个独立的个体，多和他对视，对他讲更多的话。

4.宝宝两个月，开始与大人交流

这是宝宝活泼的天性就已经开始展露了，精神十足的时候，他们的小手小脚会不停的舞动，特别喜欢盯着爸爸妈妈的脸看，还会咿咿呀呀的叫着，一个小动作就会让他们笑的特别开心。这一时期，父母要有更多的精力陪宝宝玩耍，并从中了解孩子的性情。

5.宝宝四个月，能够传达感情

这一时期的宝宝见到爸爸比见到妈妈更兴奋，自己家人和外人，宝宝已经有了自己的判断，父母为从宝宝的身上得到更多的情感，同时，父母也对宝宝有了更多的牵挂。在这一时期里，父母和宝宝的亲子感情稍显夸张，但这种夸张是建立家庭整体幸福感的基础，宝宝的童年也会因为拥有这样一个家庭而更加健康快乐。

6.宝宝七个月，智力发展的重要阶段

七个月的宝宝基本已经有了自立的本领，他们摆弄玩具的技能更多了，他们已经学会了观察周围人的反应，甚至还会试探父母的底线。他们会经常做出一些“出格”的行为，期待获得父母的关注。有一些宝宝在这一时期内还会模仿父母讲话，比如会说爸、妈等，他们有了更多的自我表现欲，喜欢和不喜欢的东西也可能会随时改变，这一切都说明宝宝正在成长。

初为人父，初为人母，只要踏上育儿之路，就要明白这条路上有疲倦，有心酸，有困惑，但收获更多将会是幸福和快乐，宝宝的每一点成长，每一点改变都值得鼓励，面对这个每天都在带给我们惊喜的他，又怎么能不珍惜呢？

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