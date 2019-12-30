别担心！北鼻有这些奇怪行为很正常

虽然宝宝很可爱，但也很古怪。他们有不成熟的神经系统，零生活经验，大脑还在发育，没有过多的社会意识。所以看到他们做一些对我们来说毫无意义的事情，不要感到奇怪。那么，要对付的是什么样的“麻烦精”呢?下列这七个问题经常出现在宝宝出生的头一年里。

强调一下，我们不仅仅是在谈论你的宝宝，而是所有的宝宝哦~

1.触摸体验

在5到7个月这个阶段，宝宝们开始触摸自己的生殖器。宝宝们之所以这么多都是出于好奇啦~触摸自己只是认识、探索他们身体的另一种方式。你可以提供一个转移注意力的东西，比如给孩子一个玩具。

2.摩罗反射

婴儿通过发展一种防御策略来适应摔倒等危险——摩罗反射。无论宝宝有什么感觉——正确还是错误的——正在坠落或者受到了惊吓，他可能会把双臂伸向任何一侧，就好像尝试飞翔一样。摩罗反射实际上是表明宝宝的神经系统正在正常发育。这种反射通常会在3个月左右消退。

3. 站立

大约10个月大的时候，宝宝将迎来一个里程碑：抓住家具把自己拉起来。但他可能不知道如何坐下，把小屁股落下需要练习和协调。坐是一种技能，他需要进一步了解自己。

4. 颤抖

从神经学角度来说，婴儿起初并不擅长调节运动，可能会看到一些轻微的痉挛。这只是成熟过程的一部分。当然，还有可能是因为宝宝冷。

5.打嗝

宝宝的吞咽和呼吸能力还没有完全同步，他可能会在吸一口气的同时尝试吞咽。

如果他一直打嗝，那就去找个安静的地方。打嗝也可能是宝宝受环境刺激。特别是新生儿。建议保持安静，把灯调暗，宝贝不久就会停止打嗝。

6.咳嗽

大约6个月后，宝宝会假咳嗽开始，才真的开始了解世界是如何运作的。孩子注意到当他咳嗽的时候会受到关注，就会用这种方法来引起别人的注意。大家平时和宝宝互动——微笑，甚至是假咳嗽。

7. 记忆

就像你忘记了自己以前知道的事情一样，孩子们也会忘了做一些对我们来说很简单的事情，因为这些事情实际上对他们很复杂。另一种可能性：新的环境，陌生的环境会让他有点迷失方向。有时候，当孩子不再做他所学会的事情时，这可能意味着他要继续前进学习新的技能。

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