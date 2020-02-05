谁说分娩痛要忍受！分娩镇痛方法多

在过去几十年中，自然分娩在女性中越来越受欢迎，部分原因是担心药物对新生儿的影响。现在我们来了解分娩镇痛常见的方法。

正如任何分娩过的人——或者当一个女人分娩时在场的人——都能证明的，分娩确实会带来痛苦的体验，国外大多数医院都会提供几种止痛的方法，使用什么方法通常由准妈妈决定，除非是有医学原因来限制使用什么方法。但不可否认每种选择都有其利弊，所以在去产科病房之前，要清楚自己的选择是什么。

自然方法

在分娩开始，疼痛逐渐变厉害之前，一些自然的方法可以帮助减轻宫缩的不适。自然分娩方式在分娩期间缓解疼痛的自然方法包括呼吸技巧(拉玛泽呼吸法)、冥想、芳香疗法，这些方法可以帮助放松身体，分散对疼痛的注意力。

经皮电刺激神经疗法

TENS是“经皮神经电刺激”的缩写，是一种用于治疗慢性疼痛以及减轻分娩疼痛的无药止痛方法。TENS不是药物治疗，而是利用一台机器将电脉冲发送到放在产妇背部的垫子上。止痛药物虽然可以缓解疼痛，但人们认为药物会干扰疼痛信号传递到大脑的过程。

而TENS还可以促使大脑释放内啡肽——人体天然的止痛药。TENS在分娩早期非常有用，但随着宫缩的加剧，它似乎会失去效用。

气体止痛

Entonox是氧化亚氮(笑气)和氧气的混合物，是通过一个呼吸面罩来使用的，产妇可以在分娩期间根据需要使用和更换。这种气体可能会引起头晕或恶心，但这些副作用通常在摘下口罩后几分钟内就会消失。

Entonox可以减少宫缩时的疼痛，但不能完全缓解，另外氧化亚氮确实可以通过胎盘进入婴儿的血液中，但并不会造成任何不良影响。

注射止痛药

阿片类止痛药(类似吗啡)可以注射到肌肉中，以减轻分娩时的疼痛。如果疼痛非常严重，一些医院可以通过静脉注射使用止痛药，尽管这种做法并不常见。医生通常使用三种止痛药中的某一种来减轻分娩时的疼痛：二乙酰吗啡、哌替啶和美他西诺。

具有讽刺意味的是，其中最强的一种“二乙酰吗啡”只能用于分娩早期，因为如果在分娩前不久服用，婴儿可能会有呼吸困难的风险。哌替啶可用于早期和中期分娩，可以在母亲开始催产前的任何时候使用。除非分娩比预期来的快得多，否则不太可能引起安全问题。如果出现问题可以通过注射阿片类解毒剂来治疗。

止痛药注射对准妈妈的副作用包括头昏眼花，困倦和恶心，所以通常医生在注射止痛药的同时会提供一剂抗恶心的药物，这也增加了阿片类药物的止痛效果。

硬膜外止痛

硬膜外麻醉无疑是分娩期间最有效的镇痛方法。使用这种方法，麻醉师会在产妇的背部注射一种或多种药物。由于药物直接作用于下半身的神经，因此与其他止痛药相比，它们不太可能引起副作用，而且使用的剂量非常小，即使在分娩的中后阶段硬膜外麻醉仍留在原位，所以也不会对新生儿造成影响。

标准的硬膜外止痛可能会让产妇双腿感到很沉重和麻木，但不必忍受剧烈的分娩疼痛，还是很值得的。

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