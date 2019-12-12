学习音乐好处多，赶紧让娃学起来

宝宝还未出生的时候，很多妈妈喜欢放一些音乐，这不仅能让自己放松，还有利于宝宝的大脑发育。宝宝出生之后，给他们听音乐可以提前培养兴趣，为将来学习音乐打下基础。可能有妈妈会问，为什么要学音乐，对宝宝有什么好处呢？下面快来了解一下。

宝宝学习音乐的益处

1.培养情感

不同的音乐蕴含着不同的情感，宝宝学习音乐后，鉴赏能力自然有所提高，不仅能从音乐中感悟人生真谛，也能从音乐中领悟作曲人的情感，提高共情心理。

2.兴趣愉悦

每个人都有自己喜欢的音乐，宝宝虽然年龄还小，不能说出来为什么喜欢某些音乐。但当他们听到自己喜欢的音乐时，不仅会手舞足蹈，而且一整天都会感到快乐，这是任何物质生活都无法给予的。

3.培养想象力

不管是纯音乐还是流行音乐，若宝宝细心聆听，都能从其中感悟出不同的内涵。父母可以在宝宝学习音乐的过程中从中指导，引导宝宝想象力的提升。

4.提高智力

不仅胎教音乐能够促进宝宝大脑的发育，宝宝在学习音乐时也有利于提高自己的智力。因为在这一过程中，既可以增强宝宝的记忆力与理解力，也有利于培养宝宝的语言表达能力。

5.提升气质

很多父母以为，宝宝年龄还小，气质可以之后培养。其实不然，人的容貌可以后天改变，但是气质却是需要从小培养的。宝宝在学习音乐的过程中，能够逐渐宁静优雅，对美有自己的追求和理解。

培养学习音乐兴趣的小妙招

1.将音乐融入游戏

如果宝宝对音乐无感，那么父母强制他们学习音乐反而会增强他们的逆反心理。因此父母可以将音乐融入日常的游戏中，例如举办歌舞活动，使宝宝在唱跳中逐渐对音乐感兴趣。

2.创造氛围

如果父母想让宝宝学习音乐，那么不管是在学习前还是学习后，父母应尽量给宝宝创造合适的氛围。例如带宝宝经常去看音乐表演，在家里经常放音乐，鼓励宝宝多唱多跳等。

总之，音乐对宝宝有十分重要的影响，父母可以着重培养宝宝对音乐的兴趣。以上是宝宝学习音乐的益处和培养宝宝学习音乐兴趣的小妙招，在宝宝学习音乐的过程中，如果遇到什么问题，父母可以积极向有关老师请教。

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