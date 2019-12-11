保证母乳新鲜卫生，选对喂养用品是关键

自从生了宝宝之后，不少妈妈选择将全部的精力用来照顾小家伙，很容易忽视个人的身心健康。尤其对于母乳喂养的宝妈来说，除了因为熬夜喂奶疲累不堪，乳房受伤更是常有的事。长此以往，会给身体带来不小的伤害。

那么选择母乳喂养的妈妈，怎样才能在为宝宝提供优质母乳的同时，保证自己的身体健康呢?下面为大家介绍几款哺乳神器，让母乳喂养更舒适。

乳头保护霜，缓解疼痛

乳头皲裂，几乎是每个母乳喂养的女性都会遭遇的问题。刚刚开奶的新妈妈，乳头通常比较敏感娇嫩，一不小心就会被宝宝给吸破。如果没有正确护理，很容易出现红肿或皲裂等状况，严重时甚至会造成泌乳不畅或上行感染等乳腺疾病。

出现这种情况的妈妈，常会感觉胸部有红、肿、热、痛、硬结等明显症状，用手触碰时还会有剧烈疼痛感。当然，也有不少妈妈还伴随高烧、寒战、头痛、乏力等全身症状，常因无法忍受疼痛而放弃母乳喂养。

其实，想要避免乳头疼痛或皲裂的情况，只要正确护理即可。首先一定要做好清洁工作，避免细菌入侵。其次，要养成良好的哺乳习惯，应该让宝宝把大部分乳晕放到宝宝口中。喂完之后不但要晾干乳头，还应使用乳头保护霜来缓解疼痛。

电动吸奶器，储备充足母乳

都知道母乳喂养效果好，所以有些职场妈妈即使不能亲喂，也会在上班时间通过吸奶器来储存母乳，以备宝宝不时之需。

只是妈妈胸部是个比较敏感的部位，如果吸奶器挑选或使用不当，经常会造成局部软组织损伤。这也就是为什么很多妈妈吐槽，有些吸奶器使用起来太累人，有些吸的时候胸部很疼，有些又根本吸不出来……

建议妈妈们在选择吸奶器的时候，不能一味地追求强劲的吸乳效果，而是要优先保证吸奶的舒适度。吸奶器的舒适度，不但包括吸乳罩的贴合度、吸奶的速度、防回流的效果、吸力的舒适度等，而且还要噪音小，方便清洁携带。

乳头保护罩，宝宝吮吸更自如

乳头凹陷，其实也是女性胸部一种比较常见的情况。但对于母乳喂养的宝妈来说，凹陷的乳头却成为了喂奶的一大阻碍，甚至会因为清洁不到位而引发感染等。

解决乳头凹陷的问题，可以采取按摩牵引、使用乳头保护罩等手段。不过按摩牵引的方法相对麻烦，推荐大家使用乳头保护罩这种简易的装置。喂奶的时候，只要佩戴乳头保护罩，就可以有效缓解宝宝吸吮引起的乳房疼痛。

我们都知道，母乳是宝宝的天然口粮，但只有保证乳汁新鲜卫生，才能为宝宝的健康保驾护航。面对市面上层出不穷的母婴用品，麻麻们只有从切身需要出发，才能让母乳喂养变得轻松又舒适!

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