冬季病毒也疯狂，诺如病毒来袭谨提防！

很多人都知道春、夏两季是病毒滋长和传播的高发季节，但其实秋冬季节也需要谨慎病毒的袭击，比如诺如病毒在冬季高发。近日美国一艘游轮上爆发诺如病毒感染，数百人遭受病毒侵袭，而中国也有多地出现诺如病毒感染事件。那么诺如病毒是什么?又该如何防范呢?

什么是诺如病毒?

引起腹泻和呕吐的诺如病毒是世界各国最常见的肠胃道传染疾病之一。它通常出现在冬季，但一年中的任何时候都可能爆发。

它经常在公共场所传播，可以通过与病毒携带者密切接触、接触受污染的物体表面，或食用未洗手的受感染者处理过的受污染食品而被感染。

诺如病毒症状

诺如病毒的症状非常明显。如果有以下情况可能就是感染了诺如病毒：

• 突然感到恶心

• 喷射性呕吐

• 水样腹泻

• 轻微的发烧、头痛、胃痛和四肢酸痛，症状出现在感染后一到两天，通常持续两到三天。

如果感染诺如病毒怎么办?

如果突然出现腹泻和呕吐，最好待在家里直到感觉好些。诺如病毒没有对应的治愈药物，也没有疫苗可打，通常顺其自然会自愈。

除非有可能出现更严重的并发症，否则通常不需要医疗。

如何帮助缓解症状?

* 多喝水以避免脱水。患者需要比平时多喝水来补充因呕吐和腹泻而流失的水分，成年人也可以喝些果汁和汤。

* 避免给孩子喝汽水或果汁，因为这会使他们的腹泻更严重。婴儿应该像往常一样继续喂养，坚持母乳或者奶粉喂养。

* 服用扑热息痛(对乙酰氨基酚)可以缓解发烧或疼痛。

* 多多休息。

患儿需要隔离多久?

如果孩子感染了诺如病毒，那么在他最后一次生病或腹泻后48小时内不要进入校园。在康复之前，孩子不要勉强去学校上学，因为Ta需要更长时间的休息才能完全康复。

怎样才能阻止全家人感染诺如病毒?

诺如病毒很容易传播，所以人们应该经常洗手以减少传播的风险。以下是英国国民健康保险局关于防止诺如病毒传播的一些建议：

* 经常用肥皂和水彻底洗手，特别是在上完厕所和准备食物之前。

* 消毒任何可能被污染的表面或物体，最好用漂白剂做清洁剂。

* 用热水清洗任何可能被单独污染的衣物或床上用品，以确保病毒被杀死。

* 不要共用毛巾。

* 隔离感染者。

如果感染诺如病毒需要看医生吗?

如果确定你或你的孩子感染诺如病毒，通常情况下不需要再去看医生，因为没有特效的药物。

抗生素也没有帮助，因为诺如病毒感染是一种病毒引起的疾病。

如果出现以下情况，可能就需要去医院面诊了：

• 婴幼儿或儿童在24小时内排便6次或以上，或在24小时内呕吐3次或以上

• 婴幼儿或儿童出现反应迟钝、发烧、皮肤苍白或出现红斑

• 患者有严重脱水的症状，例如持续性头晕、只排出少量尿液或根本没有尿液，或意识下降——通常婴儿和老人脱水的风险更大

• 血性腹泻

• 几天后症状还没有开始好转

• 患者自身有严重的潜在疾病，如肾病，并伴有腹泻和呕吐

医生可能会建议化验大便样本，以确认是否有诺如病毒或其他感染。

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