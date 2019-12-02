初为人母不知所措？这些事要做好

作为一个新手妈妈，即使之前知道照顾宝宝不容易，但真正亲身体验你才能真正理解。感到不知所措是正常的。在最初的几个星期里，大家只需要专注于自己和孩子。随着时间的推移，事情会变得越来越容易。

1.限制亲友的访问

分娩对于女性的身体来说是一个巨大的考验。大家需要时间从这个困难的过程中恢复过来，同时也需要思考如何去关爱刚来这个世界的小生命。虽然你可能会觉得拒绝那些关心你和孩子的人不大好，但是你需要花时间关注自己和孩子。你可以告诉亲友你希望他们等你准备好再去拜访。

2.寻求帮助

很可能亲友会问你是否需要什么。当你关心新生儿的基本需求时，不要害怕大声说出来寻求帮助。如果亲友人真的很想帮忙，不要犹豫。可以让他们帮忙做一些家务活，如果他们愿意的话，也可以帮忙照看孩子。

3.让吃饭更容易

如果自己动手做饭，那么可能要牺牲休息时间。披萨、汉堡那些虽然很好吃，但并不是好的选择。如果经济允许，可以定一个月甚至更长时间的月子餐送餐服务。它省去了想一日三餐吃什么，省去了购物。

4.简化日常工作

在孩子出生之前，你可能已经有了一个七步的日常准备工作，比如准备离开家，其中包括搭配衣服、头发做造型、化妆等等。现在，你可能仍然有一个七步的程序，但它将集中在准备奶瓶，带上尿布，寻找丢失的袜子……为了防止自己变得完全不知所措，想一想成为妈妈前的日常工作对你来说最重要的是什么。

5.放松家庭清洁标准

虽然你不想要任何吸引蚊虫、老鼠的东西，但太多的妈妈吐槽，他们曾经整洁的家现在充斥着婴儿用品。大家可以把一些婴儿用品放在储藏室里，把目前要用的放在好拿取的地方。

6.抽出时间锻炼

如果你刚生产完不久，那么应先经医生允许再锻炼。但大多数新妈妈都能下床走路。你可以把孩子放在婴儿车里，然后出去带他呼吸新鲜空气。如果天冷了，最好选择天气晴好时外出，还应注意做好防风保暖哦~

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