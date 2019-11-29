别用土方法了，娃鱼刺卡喉这么做才对！

鱼肉味道鲜美且营养价值极高，是很多父母给孩子补充营养的首选食物。但是由于孩子年龄太小，吃鱼时不小心容易会被鱼刺卡咙，如不及时处理还可引发炎症。那么，孩子喉咙里有鱼刺怎么办？下面我们就一起了解一下相关知识。

孩子喉咙卡鱼刺，怎么办？

1.寻求医生帮助

如果父母发现鱼刺已经在孩子喉咙深处，凭借自己的力量是无法将它取出，应立刻前去医院寻求医生帮助。一般来说，在这样的情况下，孩子能够感受到明显的异物感，鱼刺常在下咽部位。

2.低头咳嗽

如果鱼刺刚一进入孩子喉咙，孩子就明显察觉到。这个时候可以让孩子低下头大声咳嗽，在气压的冲击下，鱼刺很有可能被咳出来。

3.不必太过在意

如果孩子一直感受到咽喉处不舒服，但是在医院未检查出来鱼刺的所在处，那么很有可能是鱼刺将孩子的咽部组织划伤了，但是鱼刺已经进入肠胃被消化掉。如果是这种情况，父母不必过于紧张。

4.用镊子取出

在孩子察觉到鱼刺卡住喉咙时，父母可以用手电筒查看孩子的喉咙处。如果能看到鱼刺的所在位置，可以在孩子的同意下，用镊子将鱼刺取出。当然由于各位父母大多不是专业人士，并不建议父母采取这种措施帮助孩子。因为孩子很可能会因为紧张或者疼痛乱动，而父母如果手不稳的话，镊子很大程度上会划伤孩子的咽喉。

这些土方法不要试，太危险了！

1.馒头或米饭

很多老人遇到这种情况，会让孩子立即食用馒头或者米饭，想通过这两种食物将鱼刺顺带咽下去。但是如果鱼刺在喉咙深处，这样做很可能让鱼刺扎得更深，甚至会将鱼刺推入食道中。

2.喝醋

传统的说法是，当鱼刺卡住喉咙后，可以喝醋将鱼刺软化，但其实这种方法同样不可取。因为一般的醋达不到这种效果，而能够达到此效果的醋，对孩子脆弱的肠胃也是一种极大的伤害。

3.喝“神水”

有些家庭比较迷信，当孩子喉咙被鱼刺卡住的时候，父母会向“神婆”求取“神水”让孩子服用，这种不科学的方法千万不能使用了。

总之，当孩子被鱼刺卡住喉咙后，大家不要太过慌张，应采取科学的措施帮助孩子，而最好的办法还是及时向医生寻求帮助。

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