解读BB哭泣的原因，大家要学会应对哦~

孩子们哭很正常，父母因此心软或烦恼也正常。作为家长，我们有必要搞清宝宝为什么要哭，这一点很重要。要知道，在孩子学会说话之前，有时很难弄清楚为什么他会哭。但即使孩子能用言语表达，他哭的原因你可能也琢磨不透。

1.太累了

如果宝宝因为你给他的碗颜色不对或是你让他穿上鞋子而崩溃时，他哭泣的真正原因可能是没睡够。孩子们哭的最常见原因之一是他们过度疲劳，这会导致一些不合理的行为。

大家可以留意宝宝是否有疲劳的一些表现，如揉眼睛、打哈欠或看起来有点呆滞。如果有，那么可以根据实际情况，让孩子小睡一会儿来恢复精力和控制力。

2.饿了

一个学步期宝宝或再大一点的孩子(很可能)会告诉他什么时候想吃零食，除非他玩得太开心了。但当一个还不会说话的孩子饿了的时候，就需要你分辨了。

如果宝宝刚从睡梦中醒来，或者距上次吃东西已经过了3、4个小时，那么他哭闹很可能是因为饥饿。

3.太兴奋了

对，你没看错。宝宝太兴奋也可能会说哭就哭。比如在楼下小区或游乐园疯玩一圈，他超级开心，然后就可能会哭。这个时候，试着让他休息一下。把他带到一个安静的地方，让他坐下来平静一会儿，很快就会好的。

4.有压力

压力是导致宝宝哭闹的一个重要原因，特别是在稍大点的孩子身上。那些日程被安排得太多的孩子，他们可能会感到非常紧张。他们需要空闲时间玩耍，也需要放松。同时，孩子们也会因为周围发生的事情而感到压力，比如父母婚姻的问题、搬家或学校的改变，甚至是他们听闻的事件。当感到学习或生活压力的负担时，孩子们就可能会莫名流泪。

5.寻求关注

孩子知道哭可以吸引你的注意力。即使是负面的关注也会强化行为。也就是说即便你不耐烦“你为什么哭不停啊”，也会促使宝宝继续发脾气。建议大家尽可能忽略宝宝寻求注意力的行为。避免眼神交流。当孩子寻找你的关注时，请不要进行任何交谈。他会发现，发脾气或大声尖叫并不能引起关注。

大家要做的是，经常给予孩子积极的关注。比如每天留出一定的时间和他一起玩耍。如果你每天能这么陪着宝宝半小时，他就不太可能会用哭闹来寻求关注。

6.逃避

当孩子真的不想做一些事情，比如把玩具收起来或准备睡觉时，他会哭起来。虽然他看起来哭得很伤心，但这更可能是一种策略。如果必要的话，可以给孩子一个警告，让他知道不遵守规则会有什么后果。举个栗子，“如果你现在不把玩具收起来，那么下午你就不能和它们一起玩了。”

最重要的是要教育孩子，即使他感到悲伤或愤怒，他仍然要遵守规则。每次孩子因为一个要求而感到不安哭闹不止时，正是一个帮助他学会采取积极行动的好机会。

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