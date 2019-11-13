忍不住吼孩子？巧了，我也一样

前几天有宝妈给育姐留言：我也知道吼孩子不好，但是每次都忍不住，请问该怎么办？

先给你一个拥抱，带孩子的苦，我们带过孩子的人都懂。谁不是逼急了，才去吼孩子的。

你问出这个问题，说明你也是一个愿意反思自己的妈妈，值得尊敬。

虽然我们整天写文章让大家对孩子耐心点，但其实我自己也吼过孩子。

那时孩子大概7-8个月，有一晚因故我一人在家带宝宝。

孩子夜里1点多突然醒来哭闹不止，必须站着抱。一放下，或者我一坐下就开始狂哭。

抱到2点，发现她拉了，就给她换尿布擦洗。换完还是不睡，泡奶给她喝也不喝。我堂堂高级育婴师也找不到她哭的原因，就只能抱着她在屋里走来走去，才会让她冷静一点。只要我屁股稍微坐下，她就开始“鬼哭狼嚎”。

当时我满脑子最担心地并不是孩子是否生病了；也不是一夜不睡，第二天还要上班怎么办？（我父母早上来家里接我的班）；

而是孩子喊了这么一整晚，邻居会不会过来敲门。

熬到4点多，孩子又拉了。刚把她放上尿布台，又开始狂哭乱动，不配合。

当时我就急眼了，对她吼道：

信不信我他妈揍你。

吼完我就意识到自己失态了，这么小的孩子吼她也听不懂。

她还是照哭不误，但是声音小了些，不知道是不是感受到了我的怒气。换完尿布，我又赶紧抱起拍拍她，跟她道歉。

又过了大概一刻钟，惊喜地发现小祖宗终于在我肩头睡着了。我也如释重负，轻轻把她放床上，自己也赶紧倒头便睡。

自那之后我就没吼过孩子，因为知道吼了也不管用。

成年人偶尔情绪失控完全可以理解，泥菩萨都有三分火气。

没有人有义务做一个不犯错的家长，就像宝宝也没有义务做个不犯错的宝宝。

学会体谅自己，跟学会体谅宝宝一样重要。我们只有照顾好自己的情况下，才有能力照顾别人。

说完鸡汤，我们再来聊聊方法。

当你觉得自己要生气了，可以试试深呼吸，然后说出来：

我要生气了。

这样即是给孩子一个警示，也是给自己一个疏解出口和自我觉察的机会。提醒自己不要成为情绪的奴隶，把时间用在解决问题，而不是发泄情绪上。

我曾经在文章中看过说有些商场会在售后人员的柜台背后放面镜子，因为如果顾客看到镜子里自己情绪失控的样子时，会收敛一些。

脾气火爆的家长也可以效仿，每次固定在镜子前教育孩子，帮助自己进行情绪管理。

孩子在不断学习成长，为人父母的我们又何尝不是。

没有孩子生下来就完美，也没有父母天生就会做父母。育儿漫漫长路，我们要学会理性地去面对孩子与自己的缺点，不断学习，不断修正，与孩子一同长大。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)