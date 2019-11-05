想要BB学步更快更稳？这些动作先练起来

随着宝宝一天天长大，他们的运动能力也在不断完善，从抬头、翻身、爬行到学走，每一个变化都令家长惊喜不已。

通常宝宝到了10个月左右，就可扶着东西站起来了，这时他们不再满足在地上爬来爬去，更渴望和爸爸妈妈一样行走着探索这个世界。

学步期是宝宝成长发育的重要阶段。想要宝宝以后学步更快更稳，在训练宝宝学步前，家长最好带宝宝多做以下四个动作：

动作1：爬行

通常宝宝到了6~7个月左右，就逐渐会利用腹部和四肢的力量匍匐前进了。爬行在成人看来是一个非常简单的动作，实际上爬行需要协调手、腿、臀部等多部位动作，可以增强宝宝腿部肌肉的力量，为以后的学步打下基础。

平时，可以经常让宝宝在地板或爬行垫上爬行，家长可用一个宝宝喜爱的玩具在前方进行诱导，或者和宝宝玩一玩过隧道、钻山洞等有趣的游戏，让宝宝多多爬行。

动作2：扶站

站立可以提升宝宝的脚部力量，在宝宝学步前，家长可让他多练习站立，一开始可以扶着沙发、小床、凳子等物体，直到宝宝可以独立站立。

家长需要注意的是，宝宝刚开始学扶站，因身体平衡能力较差，加上脚底感知能力弱，独立站立会比较困难。家长可多鼓励宝宝在室内光脚练习，这样既能增强足底的抓地感，也能提高平衡能力。如果室外练习的话，家长一定要给宝宝穿上柔软舒适的学步鞋，以防脚部受伤。

动作3：蹬腿

直立行走时，整个身体的重量都要靠双脚和双腿支撑，因此想要宝宝走得稳，必须要有足够的腿部肌肉的力量。不然走路时，很容易摇摇晃晃，甚至摔跤。

多多练习蹬腿动作，可以提升宝宝的腿部力量。练习时，家长可用双手托住宝宝的身体，让他做蹬腿弹跳的动作。

动作4：下蹲

下蹲运动，可促进宝宝大动力、腿部肌肉和空间运动感的发育，对宝宝学步也是大有益处。因此，在训练宝宝学步前，家长可以带他多多练习这个动作，让他今日学步更稳。

不过，宝宝的平衡能力还较弱，刚开始家长可轻轻扶着他的胳膊，然后试着慢慢放手，帮助他练习。如果宝宝不会做，家长可以下蹲教她，也可以让他蹲下捡个小玩具，慢慢的宝宝自然也就学会下蹲了。

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