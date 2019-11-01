哺乳会使乳房变形？哪里听来的伪科学！

宝宝出生之后，很多新妈妈担心母乳喂养会使自己身材走样，乳房变形，于是就急着让他们断奶。这就造成了宝宝出现排斥现象，轻则大哭大闹，重则免疫力下降，频繁生病。事实上，断奶也是要讲究方法的，否则就会影响宝宝的正常发育。那么，母乳喂养真的会使乳房变形、身材走样吗？如何断奶更有效？

母乳喂养会使乳房变形吗？

母乳喂养不会使乳房变形。很多产妇有这样的误解，是因为她们不明白乳房自怀孕起，形状大小已经开始有变化。再加上哺乳期文胸没有选对正确的型号、哺乳姿势不正确，这才导致乳房变形。因此如果产妇采用正确的方法进行母乳喂养，是不会使乳房变形的。

同样，母乳喂养也不会使产妇身材走样，甚至在一定程度上会加速产妇恢复身材，这是因为乳汁分泌会使产妇每天多消耗500-800卡路里。但这并不是说产妇可以在哺乳期肆无忌惮食用高热量的食物，如果产妇想要在哺乳期恢复身材，可以适当调整饮食结构。

如何既有效又安全地断奶呢？

1.把握好断奶时间

不同体质的宝宝，断奶时间也不一样，这一点需要产妇仔细观察宝宝的发育情况。一般来说，断奶时间要在宝宝满六个月后，在这之前，母乳完全满足宝宝所需要摄入的营养。在宝宝满六个月后，产妇可以适当为宝宝添加辅食，在宝宝慢慢适应之后，选择给宝宝断奶。

2.断奶要循序渐进

在给宝宝断奶的过程中，妈妈们不要太过心急，这样只会增加宝宝的不安感。妈妈可以先在晚上断奶，等宝宝适应后，在白天逐渐减少母乳喂养的次数，用奶粉和辅食代替。

当然我们还是建议有条件的家庭，一直母乳喂养到宝宝2岁以上。而如果确实有一些客观原因，无法继续哺乳，那么记得使用一些行之有效的方法，不要伤害到自己和宝宝。

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