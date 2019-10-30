二胎时代，让BB整晚安睡的五个策略

新生儿需要一段时间来弄清楚白天和黑夜的区别–你或许预料到了这一点。但你并没有预料到整个第一年会让你觉得你有一份夜班工作。4个月以内的宝宝的天性就是睡觉，但只是不知道如何保持睡眠。但即使是坏习惯通常可以在短短的几天里得以调整，采用下列建议让宝宝整晚安睡：

1.摆脱安抚奶嘴

专家建议在刚出生的第一年使用夜间奶嘴可以减少婴儿猝死综合症(SIDS)的风险，但是宝宝奶睡也会导致日后牙齿健康出问题，以及过度依赖奶嘴。在这之后的选择要么完全摆脱奶嘴，要么让宝宝半夜闹腾。

2.避免安抚宝宝太久

如果宝宝正在经历一个发展性的成长过程，比如学会爬，他可能会兴奋地练习新技能。但要明确一点：晚上不是玩的时候，最好的方法就是选择忽视。宝宝可能会经历分离焦虑，而这种焦虑通常伴随着新的运动发育。

3.停止夜间喂养

事实上，90%的婴儿可以睡一整晚上而不需要起夜喂食。停止夜间喂奶时可以慢慢的减少量。如果是奶粉喂养，之前每晚需喂食多次，可以在四天内每晚减少一瓶的量。你也可以试着减少每个瓶子里的配方奶。当宝宝意识到夜晚喂食不再在日常行程上时，就会停止哭闹。

4.二胎时代

在二宝哭闹声吵醒大宝前，赶到二宝身边轻拍他，让他感觉到你的存在，然后他会继续安睡。但如果你担心他会吵醒其他人，试着提前告知大宝：二宝可能在夜里哭泣，但他只是想学会睡整觉。当二宝的哭闹吵醒大宝时，先安抚大宝。他可以在没有额外安抚的情况下睡着，同时在安抚二宝之前也给他一个自我平静的机会。

如果二宝正处于睡眠训练中，预计你几个晚上都会很累，那么在这段时间里考虑把大宝送去奶奶或外婆家，或者让孩子们分房睡。

5.播放白噪声音频

即使轻微的噪音，如关灯的声响也可能会吵醒宝宝。使用白噪声器或风扇创建一个柔和的嗡嗡声，掩盖其他声音。将白噪音加入宝宝日常睡眠中可以帮助他放松或入眠。白噪声类似吹风机的声音，可以在网上下载或直接线上播放。

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