有孕后，男女在职场待遇大不同

一项新研究发现，一方面，许多美国女性觉得怀孕后自己在职场中不受公司欢迎。另一方面，准爸爸或初为人父的人却往往能获得事业上的提升。

宣布怀孕会降低女性的职业支持

该研究负责人Samantha Paustian-Underdahl说：“我们发现，一旦女性跟公司宣布自己的怀孕，她所受到的“职业鼓励”就有所下降。”

在这项研究中，职业鼓励被定义为老板和同事为帮助员工发展事业所做的努力。该项调查通过问卷进行，在问卷中，员工会对以下问题回答“是”或“否”，比如，老板及同事就如何在组织中获得认可向我提供建议，或老板及同事是否支持我的晋升。

这项新研究发现，一旦她们告诉老板和同事自己怀孕了，对女性的职业鼓励就减少了，而对男性的职业鼓励却增加了。

孕期男女双方的职业动机

研究人员指出，当孕妇在工作中得到的职业鼓励较少时，她们留在原单位或继续工作的动力就会下降。最近发表在《应用心理学杂志》上的一项研究显示，在事业上得到更多鼓励的准爸爸和新爸爸往往会更投入工作。但是，即使孕妇在工作中得到的鼓励较少，她们也不会失去对工作的热情。

Paustian-Underdahl在一份大学新闻稿中写道，与预期相反，在怀孕期间，男性和女性的职业动机都有所增强。我们原以为母亲在怀孕期间的职业动机会下降，但我们发现恰恰相反。

先前的研究中也记录了对准妈妈和准爸爸的不同待遇——这种差异被称为“做母亲的惩罚”和“做父亲的奖励”，但研究人员说，这是第一次表明，在工作中感到不受欢迎的女性可能会选择退出。

单位应如何对待孕期中的夫妻

Paustian-Underdahl认为，单位不应该削减对孕妇职业发展的支持，管理者应该为父母双方都提供社会和职业支持，帮助他们实现工作和家庭目标。

他表示:“如果雇主希望留住顶尖人才，他们应该与员工就职业目标和计划开诚布公，然后管理者需要提供支持，帮助员工实现这些目标。”

Paustian-Underdahl总结道：“组织需要给予员工他们所期待的鼓励，而在这项研究中，孕妇需要职业支持，但她们却没有得到。”

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