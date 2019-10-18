别争了！宝宝更像谁，这事遗传说了算

宝宝出生后，不少家长因为宝宝更像谁争论不休。其实啊，宝宝的长相到底随谁，这事遗传说了算。

在遗传学上，有个词叫显性性状。它是指双眼皮、高鼻梁、大耳朵这样更具表现性的性状，通常用字母DD或Dd来表示。隐性性状则与之相对，用字母dd表示。

头发：直发与卷发的遗传

在头发这件事上，相对于直发，卷发是隐性性状，为dd。直发则是DD或Dd。

如果夫妻俩都是卷发，那么宝宝一定是卷发。

如果夫妻俩一个是卷发，一个是直发，就得看这个直发是DD还是Dd了。

如果直发是DD，生下来的孩子一定是直发。而当直发是Dd时，你家娃有50%的几率成为一枚小卷毛。

那如果夫妻都是直发，可不可能生出卷发的宝宝呢？

是可能的，因为当夫妻俩都是Dd时，就有25%的几率生出卷发宝宝哦。

眼皮：双眼皮与单眼皮的遗传

在眼皮问题上，双眼皮是显性性状，是DD或Dd，单眼皮则是隐性性状，是dd。

因此，如果夫妻俩都是单眼皮，那么宝宝一定单眼皮。

如果夫妻俩一个是单眼皮，一个是双眼皮，也得看双眼皮是DD还是Dd。

如果双眼皮是DD，那么宝宝一定是双眼皮。而当双眼皮是Dd时，你家娃还是有50%的几率是单眼皮的哦。

和卷发直发的道理一样，两个双眼皮也是有可能生出单眼皮的哦，不要因为这一点怀疑你的老婆！

秃顶：男女的遗传方式大不同

为什么那么多男人到了中年（甚至不到中年）就容易秃顶，而女人中却很少有谢顶的？

那是因为相比于头发的卷与直、眼皮的单与双，秃顶遗传要更复杂。

对于男性而言，DD或Dd都表现为秃顶，而女性只有在DD时才会如此。因此比起男性，女性秃顶的概率要低得多。

举两个极端的例子，来论证男性在秃顶这件事上有多惨。

李雷的爸妈都有一头乌黑浓密的秀发，他爸是dd，他妈是Dd，结果他是Dd，30来岁就开始秃了。

韩梅梅，爸妈都是谢顶，她爸是Dd，她妈是DD，她是Dd，照样可以长发飘飘。

由此可见，秃顶也重男轻女啊……

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