宝宝私处护理男女有别，宝妈最关心的问题都在这了！

很多新手爸妈对宝宝的私处护理不够重视，认为只要洗澡时洗一洗就可以了。其实，宝宝的私处护理有很大学问，如果护理不当会严重损害宝宝健康。而且，女宝宝和男宝宝的私处有很大不同，一起来学习一下吧。

女宝宝私处护理知识问答

家有女宝，烦心事可不少。由于女宝宝的小妹妹，在形态上很内敛，因此更容易藏污纳垢，家长们一定要注意帮宝宝做好清洁哦！

Q：女宝宝也会有白带？

有些新生女宝宝的阴道会有白色、黄色或者透明的分泌物，看上去很像白带。这种情况是由于出生后，女宝不再获得母体雌激素引起的，是正常现象。

对于“假白带”，家长用浸过清水的棉签，轻柔地擦拭掉即可。

Q：女宝宝的小妹妹应该怎样清洗？

建议使用柔软的纱布或者棉签，浸过温水后再清洗。

如果小阴唇里有脏东西，或是刚拉完便便，则需要先拨开小阴唇，从中间往两边将小阴唇擦拭干净，再从前往后清洗外阴和小屁屁。平时，从上往下将宝宝的外阴清洗干净，并注意保持干燥。

未满周岁的女宝，清洗时不需要每次都拨开小阴唇，也不用一看见分泌物，就全部清理干净，因为分泌物有保护宝宝粘膜的作用。

Q：女宝宝小阴唇粘连怎么办？

每天穿纸尿裤时间过长、不注意更换，或是平时对小妹妹疏于清洁，都容易造成女宝小阴唇粘连。

小阴唇粘连一般是指两片小阴唇部分粘连，对此家长可以用温水清洗宝宝的小阴唇，再在两片小阴唇之间，涂上抗菌类药膏。平时减少给宝宝穿纸尿裤的时间，多让小妹妹呼吸新鲜空气。

如果症状始终得不到缓解，或者症状较为严重、因为全部粘连而导致尿道口被遮挡，则需要前往医院就诊。

Q：女宝宝可以用爽身粉或护臀膏吗？

建议不要给女宝使用爽身粉，因为爽身粉的颗粒非常小，不管是在臀部还是大腿内侧使用，粉尘都很容易进入阴道。长此以往，容易诱发疾病。

护臀霜是用来护理小屁屁的，并不能用于缓解外阴发红。如果外阴变红了，建议用温水冲洗，并适当地抹一些优质橄榄油。

总而言之，女宝宝的小妹妹是很柔弱的，因此家长平时要做好保护工作哦~

男宝宝私处护理

对男宝宝的妈妈来说，小鸡鸡是一片未知的领域。面对这既熟悉又陌生的玩意儿，宝妈们既困惑又好奇，却不好意思开口问这问那。让我们一起来揭开关于小鸡鸡的各种谜题吧！

Q：小鸡鸡为什么会向右偏？

小鸡鸡轻微地偏向某一侧是普遍情况，这可能是天生的，也可能是穿纸尿裤造成的，总之这是一种正常现象，无需担心。

Q：宝宝这么小，小鸡鸡为什么会翘起来，是勃起吗？

宝宝的小鸡鸡是会勃起的。在宝宝情绪很激动时，小鸡鸡受了外界的刺激时，有尿意时，甚至什么都没做只是睡醒之后，小鸡鸡都可能会勃起。不过这些都不是性意义上的勃起，属于正常现象。

Q：为什么宝宝的小鸡鸡又小又短？

有些偏胖的婴儿，小鸡鸡看上去又短又小，那是因为婴儿的皮下脂肪很丰富，小鸡鸡常常被埋在周围的肉肉里，因此看上去会比较小。这时如果你用手按住小鸡鸡的根部，就会发现它的长度没那么短，并且以后还会慢慢成长哦。

要是原本该伸在外面的小鸡鸡，完全缩在了体内，这就需要带孩子去医院做检查了。

Q：宝宝的包皮为什么翻不动，会不会是包茎？

先来普及一下小鸡鸡的构造。小鸡鸡的前端叫做龟头，如果你平时看不到它，那是因为它被一层叫做包皮的皮肤给覆盖住了。

专家建议在宝宝六个月以后，可以开始给他翻包皮。第一次翻时，翻不动是正常的。

如果宝宝到了三岁，包皮还是不能翻动、无法露出龟头，这种情况被称作包茎，需要去医院就诊。

Q：平时该怎样清洗小鸡鸡？

一只手轻柔地抬起小鸡鸡，另一只手用浸过温水的毛巾清洁小鸡鸡根部的污垢，之后再细心擦拭小蛋蛋上的褶皱。

对于可以露出龟头的宝宝，需要用毛巾浸一下温水，温柔地擦洗露出的龟头。

清洁后的小鸡鸡与小蛋蛋，可别急着垫上尿不湿，要自然晾干才健康哦。

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