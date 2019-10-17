整个人都不好了！产前焦虑是否盯上你？

很多孕妈在产前会听别说分娩怎么痛，又担心自己以后照顾不好宝宝等等，变得很焦虑。今天大家一起来关注这个话题吧。

产前焦虑会给准妈带来哪些影响

特别是第一次怀孕的孕妈更容易产前焦虑。这里提醒大家，产前的孕妈的心理状态会直接影响腹中宝宝的健康和发育。

如果分娩前焦虑会增加孕妈的心理负担，严重可引发呕吐，甚至造成胎儿早产或是流产;容易使产程延长，导致宝宝窒息，产后也容易出现生围产期并发症。因为长时间处在焦虑状态中，孕妈根本无法好好休息或是吸收营养，分娩时会出现滞产。

产前焦虑的四种表现，请冷静应对

1.情感脆弱

产前陷入焦虑的孕妈在感情方面会变得非常脆弱，对亲近的人更加依赖，还会心情烦躁，坐立不安，很难心平气和。

建议有上述表现的孕妈尝试转移自己的注意力，可以散步、听音乐，多想些令人愉快的事情，平时多和闺蜜交流。

2.过分忧虑

孕妈们会有各种担心，比如生孩子太疼，产后没奶，以后带不好宝宝等等，过分担心引发焦虑。

孕期时大家不妨多了解一些关于分娩以及育儿的科学知识。有了足够的知识储备，孕妈就有了信心，心情也会放松很多。那时，孕妈就会知道大多数孕妈都能顺利完成分娩，即便出了点状况现代先进的医疗技术也能最大限度的保证母婴安全，别太担心了。

3.经常失眠

到了孕晚期，很多孕妈都有失眠，这种情况一方面是因为尿频，还有一部分原因是因为焦虑导致。要知道心情不好时，也会影响睡眠质量。

心情焦虑的孕妈睡前可以选择听些舒缓的音乐，放松心情;或是在睡觉前的两小时喝一杯牛奶，帮助入睡。

4.变得敏感

怀孕期间由于体内雌激素与孕激素分泌水平的提高，孕妈会变得敏感细腻，有时候还会因为想太多而变得焦虑，情绪起伏也非常大。

孕妈这时候可以多跟家人进行沟通交流。而家人也应多陪伴在孕妈身边，给与孕妈足够的安慰鼓励。

孕期出现产前焦虑虽是正常现象，但孕妈需要及时调整，多跟家里人进行沟通，保持心情愉快。同时家人也要多关心孕妈，帮助孕妈消除内心的疑虑和担忧。

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