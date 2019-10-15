还吐槽娃吃手、认生？这些都表明BB更聪明了

一些宝妈在照顾宝宝时发现宝宝会有些异常的表现，很是担心，甚至是不知所措。其实，孩子的有些看似“怪异”的行为是他变聪明的表现哦~

1.认生

这个呢是宝宝情感发育的表现哦~不少宝妈觉得自己宝宝只要是陌生人抱立马就哭闹不止，是因为性格内向、腼腆。其实这是正常的现象。宝宝长时间跟父母等家里人在一起，形成了依赖。如果家长强行把他放进陌生人怀里，宝宝容易不安，产生抵触情绪。

宝宝认生别太着急，请给与他一定的时间适应，慢慢让他接受跟更多人交流接触一般来说，宝宝3岁左右之后就不会有认生的表现了。

2.吃手

有些妈妈一看到宝宝吃手就会立马制止。其实，吃手是宝宝自我探索的表现，也是他发育的标志之一。

1、2岁大的宝宝爱吃手很好理解，此时他们的大脑和感官逐渐发育成熟的重要阶段。对他们来说，特别是刚断奶的宝宝，吃手可以让转移自己的注意力，排解焦虑情绪。但如果养成习惯，还是不太好戒掉，而且手上的细菌也容易被宝宝吃进肚。大家可以用玩具、健康小零食等来转移宝宝的注意力。

3.扔东西

宝宝对周围的任何事物都充满好奇，喜欢到处去探索，认知也在一次次观察和尝试过程中慢慢形成，比如摔跤了很疼，水果甜甜的等等。而在宝宝探索的过程中，扔东西很常见。这会让他感受事物之间的联系与运动规律，然后小脑袋就对扔的这个东西形成了认知。

还有，随着孩天天长大，体能和运动技能很快随之充足，特别是上臂力量和抓握能力进步很大，所以会越来越不“安分”爱扔东西。

4.光着脚走路

不知道大家有没有发现，刚学会走路的宝宝往往不喜欢穿鞋子，爱光着小脚丫乱跑，不卫生不说还有受伤的风险。这虽然不是个好习惯，但对宝宝来说却是一个进步。

首先，宝宝光着小脚丫走路不仅能更清楚地了解地面的变化，有利于保持平衡;再来，脚底布满神经末梢，光脚走路可以让大脑更清楚的感觉脚底传达的信号，促进感官发育以及大脑的灵活性。

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