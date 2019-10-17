除了产后抑郁，孕期抑郁也要警惕！

现在，人们越来越关注产后抑郁。但是孕期抑郁仍然经常被忽视，即使它和产后抑郁一样频繁发生。

孕期抑郁容易被忽视

孕期抑郁被忽视一个最大的原因就是怀孕和抑郁的许多生理症状是相同的，包括食欲改变、注意力不集中、疲劳、失眠，甚至疼痛。孕期抑郁的复杂之处在于，你的身体已经发生很大变化了，但你却注意不到。

尽管产检或产前时医生会问你一些关于情绪的问题，但是抑郁筛查并不是产前护理的常规部分。有专家表示，公众对产后抑郁症的关注越来越多，但其实在产检时就进行产前抑郁症检查非常有必要。

健康状况与孕期抑郁

你本身的健康状况可能会使你在孕期更容易抑郁，所以提前了解这一情况可以帮助你对自己的情绪状况保持高度警惕。孕期和产后抑郁的重灾区就是之前有过情绪问题的女性。

甲状腺疾病、先兆子痫或超声波检查异常会增加患病的几率。另外，经济问题、创伤或性虐待史、不稳定的关系或意外怀孕等因素也会产生影响。

孕期抑郁的治疗方法

尽管应对抑郁是一件困难的事情，但是记住，抑郁是非常有希望治愈的。由于所有的药物都要经过胎盘，所以专家通常倾向于先寻找非药物治疗的选择，比如通过心理治疗进行锻炼和改变行为。但是如果抑郁非常严重，也需要抗抑郁药物。

认识和克服抑郁的另一个关键是：坦然接受并包容自己。许多女性为自己在孕期不开心而感到内疚。但是，抑郁并不是自己可以选择的，你不能因为自己生病了而责怪自己。

如何判断自己是否得了孕期抑郁

1.以前喜欢的东西是否还能让你开心?

如果你不再开心，说明情绪出现了问题。

2.你最近几天心情怎么样?

抑郁症之所以称之为抑郁症——情绪低落或“无精打采”是抑郁症的典型症状。

3.你最近有什么症状?

失眠、疲劳、食欲不振、注意力不集中、疼痛、甚至哭泣都可能是抑郁的症状。

4.你时常感到沮丧吗?

有时，最简单的问题给出最准确的答案。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)