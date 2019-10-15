总要切一刀，不如切上面？别再“妖魔化”顺产啦~

对于顺产，很多女性旁友存在很多误解，比如影响日后夫妻生活，产后身材难恢复等等。然而，事实并非如此哦~不信?那接下往下看：

1. 如果顺产不成还是要剖腹产

一部分孕妈觉得，如果顺产不顺利的话，还是要选择剖腹产，不如直接就选择剖腹产，免得遭两次罪。事实上，到底是选择顺产还是剖腹产，最终咱们还是应该听医生的。如果产妇真的不适合顺产，医生在产前会明确告知。

2. 顺产太痛无法忍受

相对于剖腹产，顺产是要疼一些。但是，现在有无痛分娩了，少受很多罪。再说，剖腹产也是存在风险的。虽然因为麻醉药止痛了，但需要面临麻醉意外、术后出血、产后感染等。

3. 顺产后不易恢复体型

很多孕妈认为，顺产会导致骨盆结构出现改变，生完孩子后很长一段时间没办法恢复，进而影响以前的苗条的身材。其实顺产不仅不会影响体型，还会让臀部更丰满哦~

4. 个子小，生产无力

一些小个子孕妈会担心，如果自己顺产的话力气可能不够，会导致生产困难。然而，产力与个头并没有必然关系。孕妈只要在生产时，放轻松，调整好心态，在医生的指导下正确用力就没问题。同时建议孕妈在怀孕期间可以适当地运动一下，这样更有利于顺产。

5. 顺产也必须切一刀

有些孕妈很悲观，觉得顺产下面肯定得挨一刀，还不然切上面。但会阴侧切是有适应症的，也就是选择顺产的话只有在出现一些情况，比如胎儿比较大、第二产程时间较长等时才需要侧切。而且即便侧切，产后恢复也快。在发生新生儿窒息、产程延长等方面，和不侧切组也没有明显差异。

6. 顺产会影响性生活

很多孕妈觉得顺产会导致阴道松弛，从而影响夫妻二人今后的性生活。但其实在确保营养均衡摄取的前提下，通过锻炼可以骨盆肌肉就可以改善阴道松弛的现象。而性激素水平在产后也会慢慢回升到原来的水平，性功能也就随之恢复。

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