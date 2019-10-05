新生儿需要按摩油吗？值得买吗

孩子皮肤太干要抹油啊！孩子得湿疹了要擦油啊！没错，作为新手父母，听到这些经验之谈时，往往很容易相信，并且去实施。可结果呢？按摩油真的有效吗？你可能并不清楚。

额外抹油弊大于利

研究发现，给新生儿涂抹橄榄油、葵花籽油可能弊大于利。根据一项最新的研究，给健康的新生儿皮肤额外涂抹按摩油，可能会使得阻止皮肤水分流失的天然屏障发育延迟。然而，自然条件下，皮肤的这道屏障可以有效地抵抗过敏反应或感染。

湿疹发病率不断上升

目前为止，鲜有研究是针对按摩油的影响和害处的。比如，在美国，上世纪40-50年代，2-15岁儿童湿疹发病率约为5%，但现在这一数据已经逐渐上升至30%。而使用按摩油和这一数据的上升似乎有着直接的关联。

抹油不利于皮肤自身屏障功能发育

为了测试橄榄油、葵花籽油对于宝宝皮肤的影响，研究人员招募了115名新生儿，并且把他们分为3组，橄榄油组、葵花籽油组、无油组。在为期28天的追踪实验中，前两组宝宝，每天会使用2次油，每次滴几滴油在皮肤上，然后记录他们皮肤的脂质层结构。结果发现，相较于无油组，两组使用按摩油的宝宝，他们的皮肤屏障功能发育都有所延迟。

结果：水分更易流失，皮肤更易感染

根据研究主要发起人所说，如果把人类的皮肤屏障功能比作一堵墙的话，这道墙就是由细胞组成的砖块，由脂质层就好比是水泥一样把所有东西凝结在一起。如果皮肤屏障功能发育受到影响，或者发育不充分，那皮肤就很容易产生水分流失的情况，并且会容易被异物入侵。而研究的结果正好证明了，按摩油会阻碍皮肤屏障功能的发育，而这又和湿疹息息相关。

避免使用橄榄油、葵花籽油

虽然新生儿的皮肤有更多的脂肪储备，而且本身水分也很充足，但是也不能忽视皮肤屏障功能自身的发育。所以研究人员建议，皮肤健康正常的新生儿并不适合额外使用橄榄油或者葵花籽油。但不同的油对皮肤到底有什么影响，这是不是导致湿疹的诱因，还需要更多的研究。但目前的结论是，这两种油至少需要避免使用。

事实上，在给新生儿选购润肤油的时候，也要避免“矿物油”成分。干燥的季节还是需要适当滋润一下皮肤。

(原创作品，版权所有。未经授权，不得转载！)